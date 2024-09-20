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  • 20.09.24, 15:59

Ляэнеметс: сомневаюсь, что налог на безопасность получится отменить

Хотя правительственная коалиция установила временный налог на безопасность с широким охватом, учитывая рост расходов на оборону, вряд ли его удастся отменить после следующих выборов в Рийгикогу, сказал министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс пояснил, что расходы будут расти, поэтому снижать налоги нецелесообразно.
  • Министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс пояснил, что расходы будут расти, поэтому снижать налоги нецелесообразно. Foto: Tanel Meos
«Мы действительно договорились о временном налоге, и он будет действовать в установленные сроки. Но учитывая, что в государственном бюджете к 2028 году после выборов в Рийгикогу ожидается значительный дефицит, к которому добавится дефицит сферы здравоохранения в 200 миллионов евро, я могу утверждать, что невозможно будет полностью отменить текущие налоги, как минимум часть из них, чтобы заявить об этом на выборах», – сказал Ляэнеметс в эфире передачи Esimene stuudio, передает rus.err.ee
«Это примерно тот же результат, который признала Кая Каллас перед выборами. Если сейчас заявить о снижении налогов, это может быть не самым правильным шагом. Но допускаю, что налоги можно снизить, но тогда их нужно будет повышать в другом месте. Я думаю, что социал-демократы обязательно пойдут на выборы с обещанием снизить налоги, например, было бы разумно уменьшить налог с оборота и за счет этого немного увеличить вклад предпринимателей», – добавил он.
Ведущий переспросил у Ляэнеметса, считают ли социал-демократы, что налог на безопасность останется.
«Да. Например, расходы на оборону в 2028, 2029, 2030 годах будут увеличиваться на 200-300 миллионов евро ежегодно. Если мы снизим налоги, как тогда сможем это оплатить. Все говорят о налоговом фестивале, но, по-моему, был больший фестиваль сокращений, по крайней мере за столом в правительстве мне так казалось», – ответил он.

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