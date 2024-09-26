Деловые ведомости
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  • 26.09.24, 09:51

Михал: государство продолжает жить не по средствам, впереди сокращения

По оценке премьер-министра Эстонии, лидера Партии реформ Кристена Михала, утвержденный накануне кабмином проект госбюджета на 2025 год говорит о том, что государство продолжает жить не по средствам.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Foto: Liis Treimann
«Это означает, что мы по-прежнему тратим больше, чем позволяют наши доходы. Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на днях описал эту ситуацию довольно просто, сказав, что на каждые 100 евро дохода мы тратим 110 евро. Это означает, что в ближайшие годы нас ждут сокращения, почти миллиардные сокращения», – цитирует Кристена Михала rus.err.ee.
В четверг правительство передаст проект государственного бюджета на 2025 год парламенту.
Как писали ранее «Деловые ведомости», госбюджет на следующий год составит чуть более 19 миллиардов евро. Доходы бюджета Эстонии на следующий год вырастут на 5,2%, а расходы – на 3,5%.
Общий объем доходов государственного бюджета в следующем году составит 17,7 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом на 2024 год доходы увеличатся на 900 млн евро, или на 5,2%.
Общий объем расходов составит 18,2 миллиарда евро, увеличившись на 600 миллионов евро, или на 3,5%. Объем инвестиций увеличится на 9,4% за год и составит 900 миллионов евро, следует из пояснительной записки к бюджету.

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