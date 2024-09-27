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  • 27.09.24, 16:54

Армения готова изменить Конституцию ради мира с Баку

Армения готова изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке. По его словам, если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, то этот документ будет направлен в Конституционный суд (КС) Армении для проверки его соответствия Основному закону страны, передает DW.
Премьер-министр страны Никол Пашинян.
  • Премьер-министр страны Никол Пашинян. Foto: Eduardo Munoz
«Если наш КС решит, что договор противоречит Конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира. В случае, если КС решит, что договор соответствует Конституции, препятствий для ратификации документа не будет», – пояснил Пашинян.
Ранее Никол Пашинян заявлял, что Армения готова подписать с Азербайджаном мирное соглашение до намеченной в ноябре в Баку конференции ООН по климату 11-22 ноября.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан в рамках мирного плана настаивает, чтобы Армения внесла поправки в свою Конституцию. В ст. 1 Основного закона республики есть ссылка на Декларацию о независимости страны, которую 23 августа 1990 года принял Верховный совет Армении. В начале этой декларации, в свою очередь, имеется отсылка к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 года.
«С этим пунктом в их Конституции это невозможно, потому что Конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре», – разъяснил позицию своей страны президент Азербайджана Ильхам Алиев. До этого он уже неоднократно заявлял о том, что Ереван должен внести поправки в свою конституцию.

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