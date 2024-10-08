Назад 08.10.24, 15:02 Эстонские фермеры получат экстренную помощь от Еврокомиссии Страны-члены Европейского Союза поддержали предложение Европейской комиссии выделить Эстонии 3,3 миллиона евро для частичной компенсации ущерба, нанесенного сельскохозяйственному сектору неблагоприятными погодными условиями.

В 2024 году эстонские фермеры пострадали сразу от нескольких климатических аномалий. Foto: Andras Kralla/Äripäev

«Мы подали предложение в Европейскую комиссию о возмещении убытков сразу после получения первых сигналов от фермеров. Я рада, что предложение комиссии получило одобрение государств-членов, и наши фермеры получат помощь в борьбе с последствиями необычных погодных условий», – заявила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

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