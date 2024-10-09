Деловые ведомости
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  • 10.10.24, 11:21

Жесткие обвинения: известные бизнесмены захватили контрольный пакет миллионной компании

Компания Zaum Studio, создавшая одну из самых популярных компьютерных игр в мире, пытается через суд выяснить, использовал ли один из акционеров, Ильмар Компус, средства фирмы, чтобы приобрести в ней мажоритарный пакет.
Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных игр в мире и принесла своим создателям значительные доходы. Однако теперь между участниками проекта возник конфликт.
  • Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных игр в мире и принесла своим создателям значительные доходы. Однако теперь между участниками проекта возник конфликт. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix
Zaum Studio, заработавшая миллионы благодаря игре Disco Elysium, уже некоторое время расколота.

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