Жесткие обвинения: известные бизнесмены захватили контрольный пакет миллионной компании
Компания Zaum Studio, создавшая одну из самых популярных компьютерных игр в мире, пытается через суд выяснить, использовал ли один из акционеров, Ильмар Компус, средства фирмы, чтобы приобрести в ней мажоритарный пакет.
Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных игр в мире и принесла своим создателям значительные доходы. Однако теперь между участниками проекта возник конфликт. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix
Zaum Studio, заработавшая миллионы благодаря игре Disco Elysium, уже некоторое время расколота.