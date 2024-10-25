Инвесторам придется подождать: деньги от сделки Planet42 планируется направить на зарплаты и в мексиканский бизнес
Голоса «за» продажу стартапа по аренде автомобилей Planet42 практически собраны – полученные деньги, однако, будут направлены на выплаты зарплат и выходных пособий сотрудникам, а оставшуюся сумму планируется вложить в мексиканское подразделение.
Эстонцы договорились с иностранными инвесторами Planet42 о продаже южноафриканского бизнеса за 1,8 миллиона евро. Foto: Planet42
Вчера основатель Planet42 Ээрик Оя сообщил инвесторам, что на рассмотрении находится сделка по продаже южноафриканской компании иностранным инвесторам за 1,8 миллиона евро. Решение должны поддержать 75% акционеров Planet42. Альтернатива — банкротство.