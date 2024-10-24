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  • 25.10.24, 11:39

Сделка или банкротство: инвесторов Planet42 поставили перед выбором

Основатель Planet42 Ээрик Оя сообщил инвесторам, что на рассмотрении находится сделка по продаже южноафриканской компании иностранным инвесторам за 1,8 миллиона евро. Решение должны поддержать 75% акционеров Planet42. Альтернатива — банкротство.
Основатель Planet42 Ээрик Оя поставил инвесторов перед выбором.
  • Основатель Planet42 Ээрик Оя поставил инвесторов перед выбором. Foto: Raul Mee
Как сообщил Оя инвесторам, в голосовании смогут принять участие все акционеры. Сделка разделит южноафриканский и мексиканский бизнес Planet42, создавая возможности для выживания и, как надеются основатели компании, будущего роста обеих компаний.

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