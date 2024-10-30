Назад 30.10.24, 16:32 Предприниматель: Эстония находится в логистическом тупике «Учитывая то, что транзит с востока на запад прекратился из-за действий восточного соседа, а транзита с севера на юг до завершения Rail Baltica еще нет, мы сейчас находимся в наихудшем из четырех сценариев, который мы составили 10 лет назад, а именно – в логистическом тупике», – считает Янек Саареокс, коммерческий директор DB Schenker в Северной и Восточной Европе.

Янек Саареокс, коммерческий директор DB Schenker в Северной и Восточной Европе. Foto: Tõnu Tramm

Об этом Саареокс заявил в эфире передачи радио Äripäev.

Десять лет назад Ассоциация логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) совместно с тогдашним Логистическим кластером Эстонии и директором Эстонского института исследований будущего Таллиннского университета Эриком Терком организовали обсуждение, в ходе которого были сформированы четыре возможных сценария будущего для эстонского логистического сектора к 2030 году. Эти сценарии были озаглавлены следующим образом: «Светло-голубой HUB», «Северный шелковый путь», «Сценарий осторожного человека» и «Жизнь в логистическом тупике».

Первый из них был самым оптимистичным, а последний – самым пессимистичным. В обсуждениях участвовал и Янек Саареокс, по словам которого на сегодняшний день Эстония движется к самому негативному сценарию.

В то же время он отметил, что при своевременном завершении проекта Rail Baltic и умном подходе мы могли бы достичь «Сценария осторожного человека», в котором нет восточно-западного транзита, но действует северо-южный транзит, а порт Мууга мог бы стать своего рода логистическим центром для финских товаров.

«Конечно, мы не можем рассчитывать на то, что финны воспользуются нашими железнодорожными путями любой ценой. Как государство, мы должны прилагать усилия и действовать умно, чтобы этот коридор стал привлекательным для наших северных соседей благодаря различным мультимодальным транспортным решениям и привлекательным направлениям», – подчеркнул Саареокс, имея в виду, прежде всего, железнодорожный коридор к адриатическим и средиземноморским портам, а также в Украину и порты Чёрного моря.

«Уже сегодня мы видим огромный интерес к инвестициям в Украину, и когда война однажды закончится, Rail Baltica станет одним из важнейших транспортных коридоров, который соединит этот регион со Скандинавией», – заключил он.

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