Назад 06.11.24, 12:08 Работу на новом заводе магнитов в Нарве уже нашли свыше 30 человек На нарвском заводе постоянных магнитов NPM Narva, возведение которого все еще продолжается, уже трудоустроены свыше 30 человек.

Первая очередь завода в Нарве создаст 300-400 рабочих мест. Вторая очередь добавит еще 700-900 вакансий. Foto: Liis Treimann

По словам руководителя по персоналу и коммуникациям NPM Narva Ольги Зайцевой, основную часть подписавших трудовые договоры сотрудников составляют операторы и инженерный персонал, пишет rus.err со ссылкой на «Силламяэский вестник», отмечая, что часть из них прошла стажировку на родственных предприятиях или у поставщиков оборудования в азиатских странах.

Строительные работы первой очереди завода сейчас выполнены более чем на 80 процентов – сооружен производственный корпус протяженностью триста метров и площадью 20 тысяч квадратных метров.

Первые испытательные образцы магнитов планируется выпустить в начале будущего года. Предполагается, что первая очередь завода обеспечит работой около трехсот человек, на полную мощность данная очередь должна выйти на рубеже 2026-2027 годов.

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