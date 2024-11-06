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  • 06.11.24, 12:08

Работу на новом заводе магнитов в Нарве уже нашли свыше 30 человек

На нарвском заводе постоянных магнитов NPM Narva, возведение которого все еще продолжается, уже трудоустроены свыше 30 человек.
Первая очередь завода в Нарве создаст 300-400 рабочих мест. Вторая очередь добавит еще 700-900 вакансий.
  • Первая очередь завода в Нарве создаст 300-400 рабочих мест. Вторая очередь добавит еще 700-900 вакансий. Foto: Liis Treimann
По словам руководителя по персоналу и коммуникациям NPM Narva Ольги Зайцевой, основную часть подписавших трудовые договоры сотрудников составляют операторы и инженерный персонал, пишет rus.err со ссылкой на «Силламяэский вестник», отмечая, что часть из них прошла стажировку на родственных предприятиях или у поставщиков оборудования в азиатских странах.
Строительные работы первой очереди завода сейчас выполнены более чем на 80 процентов – сооружен производственный корпус протяженностью триста метров и площадью 20 тысяч квадратных метров.
Первые испытательные образцы магнитов планируется выпустить в начале будущего года. Предполагается, что первая очередь завода обеспечит работой около трехсот человек, на полную мощность данная очередь должна выйти на рубеже 2026-2027 годов.

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