Работу на новом заводе магнитов в Нарве уже нашли свыше 30 человек

По словам руководителя по персоналу и коммуникациям NPM Narva Ольги Зайцевой, основную часть подписавших трудовые договоры сотрудников составляют операторы и инженерный персонал, пишет rus.err
со ссылкой на «Силламяэский вестник», отмечая, что часть из них прошла стажировку на родственных предприятиях или у поставщиков оборудования в азиатских странах.
Строительные работы первой очереди завода сейчас выполнены более чем на 80 процентов – сооружен производственный корпус протяженностью триста метров и площадью 20 тысяч квадратных метров.
Первые испытательные образцы магнитов планируется выпустить в начале будущего года. Предполагается, что первая очередь завода обеспечит работой около трехсот человек, на полную мощность данная очередь должна выйти на рубеже 2026-2027 годов.