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  • 12.11.24, 14:07

Полиция задержала мужчину, который выманивал у жителей Ида-Вирумаа деньги

В конце октября полицейские криминального бюро Идаской префектуры задержали в Таллинне 20-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. Мужчина был соучастником в схеме, с помощью которой у жителей Ида-Вирумаа выманили десятки тысяч евро.
Полиция задержала мужчину, который выманивал у жителей Ида-Вирумаа деньги
  • Foto: Shutterstock
Первый контакт с людьми происходил по телефону. Для начала потерпевшим звонили люди, представлявшиеся представителями оператора связи или Smart-ID, которые сообщали, что необходимо продлить договор. После этого звонок прерывался и новый звонок поступал из банка, в котором заявляли, что предыдущий звонок был от мошенников. Представлявшиеся работниками банка люди давали потерпевшим наставления и по их рекомендации заключались подозрительные договоры, менялись банковские лимиты, переводились деньги на чужие счета и передавались наличные деньги из рук в руки якобы представителям банка.
По словам начальника криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, за два месяца мужчине вместе с соучастниками удалось выманить у жителей Ида-Вирумаа более 80 000 евро. «Его задача заключалась в получении от людей денег и доставке этих денег другим соучастникам. В четырех случаях он притворялся работником банка, который встречался с потерпевшими лично и которому люди передавали наличные. В трех случаях мужчина снимал из банкомата деньги, которые мошенники уже выманили у потерпевших», – пояснил начальник криминального бюро.
«Организаторы преступлений все активнее ищут себе соучастников среди местных жителей, которые помогали бы им воплощать мошенничества. По данным полиции, мужчину завербовали через социальные сети и руководили им из-за границы. Подозреваемый в преступлении 20-летний мужчина получал часть от полученных мошенническим путем денег. С наличных денег, снятых в банкомате, он получал 5%, а с полученных при личной встрече с потерпевшими денег его доля составляла 8%. Таким образом он заработал тысячи евро преступного дохода», – рассказал Юузе.
Полиция просит сообщать о подозрительных объявлениях о вакансиях и попытках вербовки на электронную почту [email protected].
Прошлое 20-летнего молодого человека было чистым. «Ни в коем случае не стоит принимать предлагаемые в социальных сетях предложения о незаконной подработке, в которых обещают высокий заработок. Хоть эти деньги и могут показаться заманчивыми, любая такая деятельность имеет последствия и рано или поздно за ней последует уголовная ответственность», – добавил начальник криминального бюро.
Вируский уездный суд взял 20-летнего мужчину по ходатайству прокуратуры в начале ноября на два месяца под стражу. Мужчине было предъявлено обвинение в семи эпизодах мошенничества.
«Правоохранительные учреждения пытаются в каждом случае мошенничества найти решение, которое хотя бы в минимальной степени возместит потерпевшему причиненный ущерб. Поскольку в таких преступлениях не всегда возможно привлечь к ответственности всех злоумышленников, то ответственность за возмещение ложится на тех, кого удается установить. Так и в данном случае. Поэтому, если кому-нибудь предложат хорошо оплачиваемую простую работу в качестве курьера, то необходимо учесть, что при работе на мошенников возмещение ущерба будет в полном объеме на завербованном, пожелавшем быстро заработать», – сказала Вируский окружной прокурор Рийна Богенс, которая ведет данное производство.
«Не сообщайте незнакомцам свой домашний адрес, PIN-коды и прочие данные. Преступники используют эту информацию, пробуют на вас повлиять и заполучить таким образом ваши деньги. Также стоит быть крайне осторожным при заключении любых сделок. Если кто-то желает по телефону заключить сделку, договор или совершить банковский перевод, необходимо быть особо бдительным. Перед тем, как действовать, необходимо убедиться в достоверности информации и попросить о помощи кого-нибудь из близких», – пояснил Юузе.
Уголовное производство ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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