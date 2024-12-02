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  • 02.12.24, 10:32

Шведские компании грозят установить новый рекорд по числу банкротств

В Швеции в этом году обанкротились 9197 компаний, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и значительно больше, чем два года назад, сообщает кредитное агентство Creditsafe.
Хотя строительный рынок Швеции в целом находится в сложном положении, количество банкротств в этом секторе снизилось по сравнению с прошлым годом.
  • Хотя строительный рынок Швеции в целом находится в сложном положении, количество банкротств в этом секторе снизилось по сравнению с прошлым годом. Foto: DPA/Scanpix
Если количество банкротств в этом году превысит отметку в 10 000, это станет самым высоким показателем с 1990-х годов. Creditsafe указало, что одной из причин банкротств стала временная отсрочка уплаты налогов, которое агентство охарактеризовало как «бомба замедленного действия».

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