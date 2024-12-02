Шведские компании грозят установить новый рекорд по числу банкротств

Хотя строительный рынок Швеции в целом находится в сложном положении, количество банкротств в этом секторе снизилось по сравнению с прошлым годом. Foto: DPA/Scanpix
Если количество банкротств в этом году превысит отметку в 10 000, это станет самым высоким показателем с 1990-х годов. Creditsafe указало, что одной из причин банкротств стала временная отсрочка уплаты налогов, которое агентство охарактеризовало как «бомба замедленного действия».
Центральный банк Швеции принял решение снизить процентные ставки на 0,25 процентных пункта, как и ожидали аналитики. Банк также сообщил, что в течение этого года могут последовать еще три снижения ставок.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.