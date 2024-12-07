Назад 07.12.24, 11:25 Из-за забастовки пилотов Finnair отменит около 300 рейсов Финская авиакомпания Finnair отменит 9 и 13 декабря сотни рейсов из-за забастовки пилотов. На полеты между Хельсинки и Таллинном забастовка, как ожидается, не повлияет.

Finnair вынуждена отменить около 140 рейсов 9 декабря и около 150 рейсов 13 декабря. Foto: Shutterstock

Всего будет отменено порядка 300 рейсов, что повлияет более чем на 30 тысяч пассажиров, передает rus.err.ee.

Забастовка не затронет рейсы авиафирмы Norra, которая является подрядчиком национального авиаперевозчика и выполняет рейсы, например, из нескольких региональных аэропортов в Хельсинки-Вантаа, а также многие полеты Finnair в Центральную Европу.

«Очень жаль, что Ассоциация пилотов Финских авиалиний предпочла забастовку переговорам. Это нарушает планы путешествий тысяч наших клиентов в преддверии рождественского сезона. Мы делаем все возможное, чтобы в этой сложной ситуации максимально помочь нашим клиентам и предложить альтернативные рейсы как можно большему числу пассажиров», — заявил операционный директор Finnair Яакко Шильдт.