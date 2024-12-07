Из-за забастовки пилотов Finnair отменит около 300 рейсов

Finnair вынуждена отменить около 140 рейсов 9 декабря и около 150 рейсов 13 декабря. Foto: Shutterstock
Всего будет отменено порядка 300 рейсов, что повлияет более чем на 30 тысяч пассажиров, передает rus.err.ee.
Забастовка не затронет рейсы авиафирмы Norra, которая является подрядчиком национального авиаперевозчика и выполняет рейсы, например, из нескольких региональных аэропортов в Хельсинки-Вантаа, а также многие полеты Finnair в Центральную Европу.
«Очень жаль, что Ассоциация пилотов Финских авиалиний предпочла забастовку переговорам. Это нарушает планы путешествий тысяч наших клиентов в преддверии рождественского сезона. Мы делаем все возможное, чтобы в этой сложной ситуации максимально помочь нашим клиентам и предложить альтернативные рейсы как можно большему числу пассажиров», — заявил операционный директор Finnair Яакко Шильдт.
На кладбище разоренных эстонских авиакомпаний, где уже покоятся Estonian Air, Aero Airlines, ELK Airways, Enimex, Livonia Air и другие, вот-вот появится очередной надгробный памятник, на сей раз с логотипом Nordica. Ну, а «Деловые ведомости» вспоминают первую фирму в печальном списке – компанию Aeronaut, учрежденную еще в начале ХХ века, на заре эстонской независимости.
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Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.