Таллинн хочет ввести туристический налог

Сувенирный магазин в Таллинне. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann
Об этом сообщила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе в отзыве на составленный министерством экономики и направленный в ноябре на межведомственное согласование документ, в котором прогнозируется рост турпотока за 10 лет примерно на 50% до 9,3 млн ночей в год, передает rus.err.ee.
«Это помогло бы покрыть дополнительные расходы и улучшить инфраструктуру для приема туристов», – сказала Роозе, добавив, что доходы от туристического налога должны идти на развитие местного предпринимательства и публичного пространства, то есть быть целевым сбором, а не общим налогом.
Вице-мэр отметила, что в этом году Таллинн посетят примерно три миллиона иностранных туристов, и размер налога мог бы составить 1-3 евро с туриста.
По мнению Роозе, налог такого размера не снизит интерес к Таллинну со стороны туристов, число которых до сих пор уступает допандемийному уровню.
По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, число туристов за последний год не увеличилось, что отражает реальное положение дел – эстонские отельеры находятся в глубоком кризисе.
По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 278 000 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 11% больше, местных туристов – на 8% меньше.
Доход от аренды и рост стоимости недвижимости в теплых странах могут не покрывать расходы, связанные с покупкой, продажей и сдачей в аренду. В чужой стране также надо быть готовым к непривычной бюрократии, чтобы мечта о доме в теплом уголке не превратилась в кошмар.