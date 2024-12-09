Назад 09.12.24, 16:57 Таллинн хочет ввести туристический налог Таллиннская горуправа ждет от государства возможности ввести в эстонской столице туристический налог в размере пары евро за туриста.

Сувенирный магазин в Таллинне. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann

Об этом сообщила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе в отзыве на составленный министерством экономики и направленный в ноябре на межведомственное согласование документ, в котором прогнозируется рост турпотока за 10 лет примерно на 50% до 9,3 млн ночей в год, передает rus.err.ee.

«Это помогло бы покрыть дополнительные расходы и улучшить инфраструктуру для приема туристов», – сказала Роозе, добавив, что доходы от туристического налога должны идти на развитие местного предпринимательства и публичного пространства, то есть быть целевым сбором, а не общим налогом.

Вице-мэр отметила, что в этом году Таллинн посетят примерно три миллиона иностранных туристов, и размер налога мог бы составить 1-3 евро с туриста.

По мнению Роозе, налог такого размера не снизит интерес к Таллинну со стороны туристов, число которых до сих пор уступает допандемийному уровню.