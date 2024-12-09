Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%270,06
  • OMX Riga−0,8%868,9
  • OMX Tallinn0,01%1 713,32
  • OMX Vilnius0,42%1 057,61
  • S&P 500−0,5%6 059,62
  • DOW 30−0,18%44 564,09
  • Nasdaq −0,64%19 732,41
  • FTSE 1000,52%8 352,1
  • Nikkei 2250,18%39 160,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,94
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%106,45
  • OMX Baltic0,18%270,06
  • OMX Riga−0,8%868,9
  • OMX Tallinn0,01%1 713,32
  • OMX Vilnius0,42%1 057,61
  • S&P 500−0,5%6 059,62
  • DOW 30−0,18%44 564,09
  • Nasdaq −0,64%19 732,41
  • FTSE 1000,52%8 352,1
  • Nikkei 2250,18%39 160,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,94
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%106,45
  • 09.12.24, 16:57

Таллинн хочет ввести туристический налог

Таллиннская горуправа ждет от государства возможности ввести в эстонской столице туристический налог в размере пары евро за туриста.
Сувенирный магазин в Таллинне. Фото иллюстративное.
  • Сувенирный магазин в Таллинне. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann
Об этом сообщила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе в отзыве на составленный министерством экономики и направленный в ноябре на межведомственное согласование документ, в котором прогнозируется рост турпотока за 10 лет примерно на 50% до 9,3 млн ночей в год, передает rus.err.ee.
«Это помогло бы покрыть дополнительные расходы и улучшить инфраструктуру для приема туристов», – сказала Роозе, добавив, что доходы от туристического налога должны идти на развитие местного предпринимательства и публичного пространства, то есть быть целевым сбором, а не общим налогом.
Вице-мэр отметила, что в этом году Таллинн посетят примерно три миллиона иностранных туристов, и размер налога мог бы составить 1-3 евро с туриста.
По мнению Роозе, налог такого размера не снизит интерес к Таллинну со стороны туристов, число которых до сих пор уступает допандемийному уровню.

Похожие статьи

Новости
  • 09.11.24, 10:28
Отели в глубоком кризисе: у людей не хватает денег даже на молочный коктейль
По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, число туристов за последний год не увеличилось, что отражает реальное положение дел – эстонские отельеры находятся в глубоком кризисе.
Новости
  • 08.11.24, 11:31
Внутренний туризм теряет популярность
По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 278 000 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 11% больше, местных туристов – на 8% меньше.
Mнения
  • 09.10.24, 08:45
Юлия Хельшер: «Туризма в Эстонии просто нет!»
Эстония не работает над тем, чтобы продавать себя туристам как единый бренд, считает Юлия Хельшер, управляющая рестораном с размещением Lahemaa Kohvikann в Ляэне-Вирумаа.
Новости
  • 16.10.24, 06:00
С Эстонией не сравнить: затраты на покупку недвижимости в странах Средиземноморья огромны
Большой обзор
Доход от аренды и рост стоимости недвижимости в теплых странах могут не покрывать расходы, связанные с покупкой, продажей и сдачей в аренду. В чужой стране также надо быть готовым к непривычной бюрократии, чтобы мечта о доме в теплом уголке не превратилась в кошмар.
  • ST
Content Marketing
  • 09.12.24, 14:11
Выпечка Selver покоряет рынок
По словам главы пекарного подразделения Selver Ирины Каганской, в последние годы продажи выпечки компании значительно выросли. Особенно успешными оказались чиабатта и фокачча с оливками ручной работы.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.12.24, 14:25
В Ида-Вирумаа вручили награды за лучший бизнес и за лучшее освоение денег ЕС
2
Новости
  • 08.12.24, 16:16
Девелопер Liven снижает цены: «В Таллинне переизбыток предложения»
3
Новости
  • 07.12.24, 15:42
Олег Осиновский: Skinest удалось избежать ошибки, которую совершил Planet42
4
Новости
  • 05.12.24, 16:02
Крупнейший в Эстонии производитель фильтров растет на 50% в год. Компанию хотят купить и мировые гиганты
5
Новости
  • 06.12.24, 11:45
Банкротство шведского производителя аккумуляторов нанесло удар по Harmet
Клиент отказался от крупного заказа
6
Новости
  • 06.12.24, 15:48
Telia завершила сокращения, работу потеряли 3000 человек

Последние новости

Эпицентр
  • 09.12.24, 18:18
Сомнительные деловые связи и подозрения: обанкротился бизнес, построенный на остатках крупной промышленности
Новости
  • 09.12.24, 16:57
Таллинн хочет ввести туристический налог
Новости
  • 09.12.24, 16:39
Operail обошелся тартуским бизнесменам в 19 млн евро
Инвестор Тоомас
  • 09.12.24, 16:01
Инвестор Тоомас: невероятный рост акций производителя беспилотников манит инвесторов
  • ST
Content Marketing
  • 09.12.24, 14:11
Выпечка Selver покоряет рынок
Новости
  • 09.12.24, 13:47
Алар Карис предпринимателям: жалуйтесь, но не бойтесь
Новости
  • 09.12.24, 12:55
Чиновники хотят перенести автовокзал Таллинна в терминал Rail Baltica
Новости
  • 09.12.24, 11:58
Аналитик: рынок жилья начинает переходить под контроль продавцов

Сейчас в фокусе

«Мне бы хотелось, чтобы рынок недвижимости всегда был стабильным – это позволило бы нам строить гораздо более точные планы», – признался руководитель Liven Андеро Лаур.
Новости
  • 08.12.24, 16:16
Девелопер Liven снижает цены: «В Таллинне переизбыток предложения»
Владелец Skinest Group Олег Оссиновский говорит, что не вмешивается в управление своими компаниями, а лишь дает стратегические указания.
Новости
  • 07.12.24, 15:42
Олег Осиновский: Skinest удалось избежать ошибки, которую совершил Planet42
Ралли криптовалют было вызвано поддержкой будущего президента США Дональда Трампа.
Новости
  • 08.12.24, 14:13
Экономист Банка Эстонии: биткоин опасен, но не для традиционных денег
В результате сделки Рауно Тедер через компании владеет 100% акций Porto Franco OÜ.
Новости
  • 07.12.24, 12:43
Тедер выкупил доли обоих партнеров в Porto Franco
Команда Kooker на рождественской ярмарке в Цюрихе, Швейцария. Тиина Соколова, одна из руководителей компании, на снимке первая слева.
Новости
  • 07.12.24, 14:35
Эстонская компания отправилась продавать блины на рождественский рынок в Швейцарии
Жители Турции празднуют свержение президента Сирии Башара Асада.
Новости
  • 08.12.24, 12:38
В Сирии свергли Башара Асада. СМИ: он «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе
Богатство Дональда Трампа напрямую зависит от биржевых котировок и все время меняется. Оценки избранного президента, как правило, выше тех, что дают аналитики.
Биржа
  • 06.12.24, 17:04
Портфель президента: в какие акции инвестирует Трамп
Есть решения, как утеплить исторический дом изнутри
  • ST
Content Marketing
  • 07.12.24, 14:17
Есть решения, как утеплить исторический дом изнутри

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024