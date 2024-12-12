Назад 12.12.24, 14:15 Рынок недвижимости Раквере на пике: это может привести к проблемам у застройщиков В отличие от Таллинна и Тарту, в Ляэне-Вирумаа предложения аренды достигли исторического максимума, рассказал в эфире радио Äripäev сертифицированный оценщик и аналитик компании Arco Vara Kinnisvarabüroo Михкель Элисте, занимающийся оценкой недвижимости как в Таллинне, так и в Ляэне-Вирумаа.

В среду в центре Раквере состоялся праздник стропил здания F. G. Adoffi 1, включающего коммерческие и жилые помещения. Foto: Kristel Mänd

По его словам, в Таллинне пик предложений аренды пришелся на начало этого года, после чего их число снизилось. В Ляэне-Вирумаа же рост продолжается. Частично это связано с тем, что недвижимость здесь дешевле. Если инвесторы в недвижимость перестают покупать жилье в Таллинне, то многие из них обращают свое внимание на такие города, как Вильянди, Раквере, Хаапсалу или Курессааре, которые, по мнению Элисте, являются самыми перспективными городами в Эстонии. В этих городах продолжают покупать двухкомнатные квартиры в инвестиционных целях.