Назад 16.12.24, 13:06 Созданная Осипенко фирма N&V отстояла договор на уборку улиц в Нарве В Нарве более года тянулся конкурс госпоставки на уборку улиц. По итогам прежнего конкурса улицы чистила компания N&V, ранее принадлежавшая ныне покойному, известному в Ида-Вирумаа бизнесмену Николаю Осипенко. Компания поначалу проиграла конкурс, но успешно оспорила решение конкурсной комиссии.

Техника N&V убирает снег с речного променада в Нарве. Иллюстративное фото. Foto: Николай Андреев

Уборкой муниципальных территорий работники N&V занимаются по договорам с местными властями в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве. Компания обслуживает также государственные шоссе и второстепенные дороги в Ида-Вирумаа.

Как ранее писали ДВ , в августе N&V направила в Кассу по безработице предуведомление о сокращении 37 человек. По информации ДВ, речь шла о работниках компании в Нарве. Их собирались сократить в середине ноября, поскольку компания проиграла объявленный еще осенью 2023 года конкурс на уборку улиц в Нарве. Победила на конкурсе компания Gulib, однако N&V обжаловала результаты конкурса в Комиссии по рассмотрению возражений по госпоставкам.

Руководители обеих компаний тогда отказались комментировать ситуацию, городские чиновники высказывались крайне обтекаемо, обещая то объявить новый конкурс, то завершить затянувшийся. На время задержки город продлевал договор с N&V.

В конце ноября подписан новый договор, который завершится через полтора года, работники N&V продолжают работать на улицах Нарвы.

«Фирма N&V была все-таки признана победителем этого нашего многострадального годового конкурса», – сказал вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.

По его словам, победившую фирму Gulib сняла с конкурса Комиссия по рассмотрению возражений, поскольку подавляющее большинство работ Gulib планировала делать не своими силами, а с помощью субподрядчиков.

«Комиссия сказала, что это не может считаться ценовым предложением», – сказал Карпиков.

Таким образом, за уборку городских территорий в Нарве по-прежнему отвечают две компании – N&V убирает дороги и тротуары, Stell Eesti чистит зеленые зоны.

Ранее компания N&V принадлежала известному на Северо-Востоке бизнесмену, ныне покойному Николаю Осипенко. Сейчас доля в компании в 49% принадлежит его вдове Наталье Осипенко, а 51% Игорю Горячёву, который является также единственным членом правления.