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  • 22.12.24, 12:21

ЕС планирует новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС приурочен к третьей годовщине со дня начала войны России против Украины. Европейские страны намерены«направить Москве ясный сигнал», передает DW.
Новый пакет санкций ЕС против России планируют приурочить к третьей годовщине начала войны РФ против Украины в феврале 2025 года.
  • Новый пакет санкций ЕС против России планируют приурочить к третьей годовщине начала войны РФ против Украины в феврале 2025 года. Foto: Shutterstock
Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине начала войны РФ против Украины в феврале 2025 года. Подготовительная работа над ним уже началась, сообщил в воскресенье, 22 декабря, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
Это будет уже 16-й пакет санкций. Как отметили дипломаты ЕС, меры направлены на то, чтобы«послать ясный сигнал Москве». В рамках пакета предусмотрены штрафные меры против конкретных секторов российской экономики,«которые до сих пор не затрагивались или затрагивались в недостаточной мере».
Кроме того, в новый пакет войдут дополнительные санкции против физических лиц и организаций, которые считаются«пропагандистами российского режима»и ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
Санкции за шпионаж и дезинформацию
Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей также планируют ввести запреты на въезд и замораживание активов для лиц, причастных к шпионажу в пользу России и проведению дезинформационных кампаний, включая те, которые нацелены против Германии.
В то же время в Брюсселе признают сложность отслеживания причастности таких лиц к«гибридным атакам»со стороны России и сбора соответствующих доказательств. В связи с этим пока не решено, будут ли 24 февраля одобрены и санкции за шпионаж и дезинформацию, отмечает Welt am Sonntag.

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