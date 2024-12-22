ЕС планирует новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС приурочен к третьей годовщине со дня начала войны России против Украины. Европейские страны намерены«направить Москве ясный сигнал», передает DW.
- Новый пакет санкций ЕС против России планируют приурочить к третьей годовщине начала войны РФ против Украины в феврале 2025 года. Foto: Shutterstock
Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине начала войны РФ против Украины в феврале 2025 года. Подготовительная работа над ним уже началась, сообщил в воскресенье, 22 декабря, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
Это будет уже 16-й пакет санкций. Как отметили дипломаты ЕС, меры направлены на то, чтобы«послать ясный сигнал Москве». В рамках пакета предусмотрены штрафные меры против конкретных секторов российской экономики,«которые до сих пор не затрагивались или затрагивались в недостаточной мере».
Кроме того, в новый пакет войдут дополнительные санкции против физических лиц и организаций, которые считаются«пропагандистами российского режима»и ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
Санкции за шпионаж и дезинформацию
Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей также планируют ввести запреты на въезд и замораживание активов для лиц, причастных к шпионажу в пользу России и проведению дезинформационных кампаний, включая те, которые нацелены против Германии.
В то же время в Брюсселе признают сложность отслеживания причастности таких лиц к«гибридным атакам»со стороны России и сбора соответствующих доказательств. В связи с этим пока не решено, будут ли 24 февраля одобрены и санкции за шпионаж и дезинформацию, отмечает Welt am Sonntag.
Похожие статьи
Двенадцать стран договорились сообща бороться с танкерами российского теневого флота, проверяя страховки. Как устроен механизм и можно ли с его помощью заставить санкции работать?
Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины, передает DW
.
Путь кораблей российского теневого флота начинается в Балтийском море, и именно здесь их начинают преследовать западные страны.
Эстония внесла в санкционный список еще 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей, сообщает Министерство иностранных дел.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.