Техобслуживание морского кабеля взвинтит цену на электричество

Правительство приняло стратегическое решение полностью отказаться от использования сланца в энергетике к 2040 году. Почему оно это сделало? Как это повлияет на будущее энергетики в Эстонии? Останемся ли мы снова без сланца, и есть ли у нас чем его заменить? Эти и другие вопросы ДВ обсудили с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.