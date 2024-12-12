Деловые ведомости
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  • 12.12.24, 08:18

Техобслуживание морского кабеля взвинтит цену на электричество

Плановые работы по обслуживанию морского кабеля Estlink 1 мощностью 350 мегаватт между Эстонией и Финляндией продолжат удерживать биржевую цену на электроэнергию высокой и в четверг.
Биржевая цена из-за кабеля пошла вверх.
  • Биржевая цена из-за кабеля пошла вверх. Foto: Andres Haabu
Согласно оперативному сообщению, переданному на биржу NordPool, работы, начавшиеся сегодня утром на финском берегу, завершатся в ночь на пятницу в 1:00.

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