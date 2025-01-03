Деловые ведомости
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  • 03.01.25, 16:14

Подсанкционный олигарх Дерипаска продолжает зарабатывать на поставках в Эстонию

Находящийся под санкциями Олег Дерипаска, один из приближенных к Владимиру Путину олигархов, продолжает получать прибыль от поставок алюминия в Эстонию и другие европейские страны, пишет издание The Insider.
Только через швейцарскую фирму Дерипаска экспортировал в Европу за половину 2024 года продукции более чем на $100 млн.
  • Только через швейцарскую фирму Дерипаска экспортировал в Европу за половину 2024 года продукции более чем на $100 млн. Foto: Scanpix
Запрет на работу в ЕС сегодня действует лишь в том случае, если подсанкционные лица владеют в них долями от 50%. В свою очередь Олег Дерипаска контролирует компанию En+ на 35%. En+, в свою очередь, владеет почти 57% акций «Русала», крупного производителя алюминия.
Как пишет The Insider в своей обзорной статье о доходах российских олигархов в Европе, второй основной акционер «Русала», Виктор Вексельберг, санкций Евросоюза избегает и без существенных ограничений продолжает вести бизнес в Европе. При этом компании олигарха участвуют в производстве ракет, использующихся при бомбардировке территории Украины, а сам Вексельберг встречается с Владимиром Путиным.

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