Подсанкционный олигарх Дерипаска продолжает зарабатывать на поставках в Эстонию

Запрет на работу в ЕС сегодня действует лишь в том случае, если подсанкционные лица владеют в них долями от 50%. В свою очередь Олег Дерипаска контролирует компанию En+ на 35%. En+, в свою очередь, владеет почти 57% акций «Русала», крупного производителя алюминия.
Как пишет The Insider в своей обзорной статье
о доходах российских олигархов в Европе, второй основной акционер «Русала», Виктор Вексельберг, санкций Евросоюза избегает и без существенных ограничений продолжает вести бизнес в Европе. При этом компании олигарха участвуют в производстве ракет, использующихся при бомбардировке территории Украины, а сам Вексельберг встречается с Владимиром Путиным.