Назад 03.01.25, 16:14 Подсанкционный олигарх Дерипаска продолжает зарабатывать на поставках в Эстонию Находящийся под санкциями Олег Дерипаска, один из приближенных к Владимиру Путину олигархов, продолжает получать прибыль от поставок алюминия в Эстонию и другие европейские страны, пишет издание The Insider.

Только через швейцарскую фирму Дерипаска экспортировал в Европу за половину 2024 года продукции более чем на $100 млн. Foto: Scanpix

Запрет на работу в ЕС сегодня действует лишь в том случае, если подсанкционные лица владеют в них долями от 50%. В свою очередь Олег Дерипаска контролирует компанию En+ на 35%. En+, в свою очередь, владеет почти 57% акций «Русала», крупного производителя алюминия.