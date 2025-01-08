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  • 08.01.25, 08:32

Одна из крупнейших шинных компаний Эстонии меняет владельца

Новым владельцем значимого игрока на эстонском шинном рынке Latakko станет инвестиционный фонд Axcel, работающий в Дании и Швеции.
Компания представляет более 60 брендов, включая Pirelli, Michelin и Goodyear.
  • Компания представляет более 60 брендов, включая Pirelli, Michelin и Goodyear. Foto: Elmo Riig / Sakala / Postimees Grupp / Scanpix
Latakko, чей оборот в Эстонии в прошлом году составил 26 миллионов евро, занимается в основном оптовой продажей шин, а также обслуживанием автомобильного бизнеса. Компания представляет более 60 брендов, включая Pirelli, Michelin и Goodyear.
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