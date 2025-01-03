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  • 03.01.25, 12:01

Объемы перевозок Tallink резко упали

Объем грузовых перевозок Tallink Grupp показал двузначное снижение в декабре и четвёртом квартале, также уменьшилось количество перевезённых пассажиров и легковых автомобилей.
Многие автоперевозчики отвернулись от Tallink после повышения цен.
  • Многие автоперевозчики отвернулись от Tallink после повышения цен. Foto: Andras Kralla
«Учитывая общую экономическую ситуацию, в которой судоходные компании работали в прошлом году, включая дополнительные требования и налоги, вытекающие из директив Европейского Союза, а также сохраняющуюся низкую уверенность потребителей на всех наших основных рынках, можно сказать, что результат 2024 года был в целом удовлетворительным», — отметил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене в пресс-релизе, комментируя статистику перевозок за 2024 год.

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