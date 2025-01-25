Назад 25.01.25, 11:52 Предложи кандидатов на лучший и худший закон! По инициативе Палаты экономики услуг до 31 января все желающие могут выдвигать кандидатов на конкурс лучшего и худшего закона из числа законов, принятых Рийгикогу в 2024 году.

Зал в Рийгикогу. Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla

Цель конкурса, который проводится уже в 10-й раз, – привлечь внимание общественности и законодателей к важности качественного законотворчества. В этом году конкурс сосредоточен на создании более конкурентоспособной правовой среды и снижении бюрократии. Конкурс проводится Палатой экономики услуг в сотрудничестве с Союзом юристов Эстонии и экономическим изданием Äripäev.

В категории «Лучший закон» участвуют законы, направленные на сокращение бюрократии или административной нагрузки (различные согласования, лицензии и т. д.).

В категории «Худший закон» участвуют законы, которые привели к увеличению административной нагрузки и бюрократии.

Жюри, в состав которого входят представители Палаты экономики услуг, Союза юристов и редакции Äripäev, просит направлять обоснованные предложения не позднее 31 января 2025 года на адрес [email protected]

По словам председателя жюри, члена правления Палаты экономики услуг и присяжного адвоката Аллара Йыкса, общеизвестной истиной является то, что меньшее количество административных процедур, согласований и ненужных требований означает меньшие государственные расходы и улучшение делового климата.

Хорошая законодательная практика Цель осуществления законодательной власти должна соответствовать общественным интересам, а не служить узким интересам партии, ее членов или сторонников. Законодательный процесс должен быть предсказуемым и открытым. Решения, принимаемые в процессе законотворчества, должны быть прозрачными и обоснованными. Чем значительнее изменения, тем более детализированными должны быть обоснования. Вовлечение заинтересованных групп осуществляется в соответствии с четкими и формализованными процедурами. Для обсуждения необходимо представить как план разработки законопроекта, концепцию законопроекта, так и окончательный текст законопроекта. Закон должен быть совместим с правовой системой Эстонии и международно конкурентоспособным. Следует избегать внедрения юридически изолированных решений. Закон должен быть эффективным, поэтому потенциальные последствия законопроекта должны осознаваться и оцениваться до его разработки, а точность прогнозов проверяться после вступления закона в силу. Закон должен быть понятным и однозначным, поэтому нормативные акты следует составлять максимально простым, ясным и точным языком, учитывая основные целевые группы данного нормативного акта. Изменения в правопорядке не должны быть произвольными или вводящими в заблуждение по отношению к адресатам нормативных актов. На вступление нормативных актов в силу должно быть предусмотрено достаточное время.

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Основанная в 2010 году Палата экономики услуг представляет сообщество интеллектуального бизнеса в Эстонии. Членами палаты являются компании, основным капиталом которых являются люди, знания и навыки, и которые предоставляют высокоценные услуги, требующие значительных знаний. В состав палаты входят преимущественно прогрессивные компании из сфер ИТ, технологий, медицины, финансов, права, консалтинга и творческих индустрий.