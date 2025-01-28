Назад 28.01.25, 10:54 «От миллионов евро вас отделяют лишние клики»: член Рийгикогу запускает ИИ-стартап по подбору грантов Член Рийгикогу и IT-предприниматель Андрей Коробейник (Центристская партия) запускает стартап Easy.ee, помогающий бизнесу и руководителям проектов подбирать гранты с помощью искусственного интеллекта.

IT-предприниматель и член Рийгикогу Андрей Коробейник сравнивает нынешнюю ситуацию с американской системой налоговой отчетности, разобраться с которой практически невозможно без привлечения наемного консультанта. Foto: Raul_Mee

По его словам, доступность сведений о мерах поддержки значительно отстает от сумм грантов, что мешает использовать средства эффективно. В то же время уже практикующие грантовые консультанты предупреждают, что ИИ может быть полезен при первичном подборе инструментов, но технологичные помощники могут учитывать не все нюансы.

Запущенная компанией Rate Solutions OÜ платформа Easy.ee, основанная на технологии искусственного интеллекта, помогает компаниям находить подходящие гранты, подготавливать необходимые документы и отслеживать ход подачи заявок.

«Ты заходишь, вбиваешь данные фирмы и описание проекта и получаешь перечень грантов, которые тебе подходят, с описанием, почему именно эти меры годятся для тебя. И даже для тех, что тебе не подойдут, там будет анализ, что ты можешь сделать для того, чтобы соблюсти критерии этой меры поддержки», – разъяснил ДВ основную функцию стартапа член правления и крупнейший coвладелец Rate Solutions (65,5% через Serenada Estonia OÜ) Андрей Коробейник. По словам политика и предпринимателя, сегодня информирование о грантах значительно отстает от объемов финансирования, а потому грантовые средства используются не так эффективно, как могли бы.

«Даже для европейских грантов Horizon нет инструментов поиска и сортировки. То есть ты можешь зайти на сайт, где есть список всех европейских грантов, скажем, 400 разных, открытых в конкретный момент времени. И в нем нельзя выбрать те, которые подходят хотя бы по сектору, допустим, для сельского хозяйства. Ты должен все их натурально прощелкать вручную. И даже в заголовках там в основном используются аббревиатуры – иногда не поймешь, о чем идет речь. При том, что по некоторым из этих грантов тебе могут единовременно выплатить, скажем, 10 миллионов евро, а поиска нет. От денег вас отделяет много лишних усилий», – рассказывает Коробейник.

По его словам, сейчас в базу Easy.ee добавлены местные эстонские гранты, на следующем этапе, уже через несколько дней система будет предлагать соискателям сведения и рекомендации по европейским мерам поддержки Horizon. В дальнейшем создатели стартапа рассчитывают расшириться и на другие регионы Европы, например, добавив сведения о мерах поддержки, доступных в Польше.

Сделать то, что не сделало государство

Коробейник сравнивает нынешнюю ситуацию в области мер поддержки с американской системой налоговой отчетности, разобраться с которой практически невозможно без привлечения наемного консультанта. «В Эстонии рядовому налогоплательщику не придет в голову просить помощи в заполнении декларации за процент с возврата. Все происходит в несколько кликов. У нас государство это сделало много лет назад, а для американских пользователей это существенная проблема, вокруг которой существует целый рынок услуг. Так и с грантами в Эстонии. Чтобы получить 200 000 поддержки, вы можете заплатить 20 000 консультантам. Причем, не из средств самого гранта – это запрещено, а из собственного кармана», – рассказывает coвладелец Rate Solutions.

В идеале подобные сервисы государство должно создавать самостоятельно, но пока Эстония далека от передовых позиций во внедрении искусственного интеллекта, отмечает Коробейник. По его словам, в разработке частной системы участвовали опытные грантовые консультанты, а сам ИИ-советник будет при необходимости перенаправлять клиентов к бюро с живыми специалистами.

«Мы будем искать партнеров среди бюро для того, чтобы улучшить их поток клиентов, чтобы они получали уже квалифицированного клиента, который знает, что он хочет, почему, и в общих чертах представляет как получить грант. Дальше мы примерно как Uber работаем, берем процент от заказа. Клиент заплатит меньше, потому что консультант получит уже оформленную заявку, а не клиента, который пришел с улицы спросить, что мог бы получить от государства», – говорит Коробейник. Кроме того, стартап будет монетизироваться через подписку для пользователей, дающую доступ к расширенному функционалу платформы.

Искусственный разум не учтет все

Грантовый консультант Кай Крашевски, руководительница бюро Kai Consultations, подтверждает, что ИИ может облегчить работу с грантами для соискателей. «Я знакома с этими идеями и думаю, что это вполне возможно, это делалось и раньше без помощи ИИ, подбор пособия или гранта для конкретного предприятия, конкретных проектов или видов расходов. Думаю, что такая платформа может обобщить эту информацию, найти конкретные пособия по темам, которые подходят для этого сектора и, может быть, для размера предприятия. Для того, чтобы получить первоначальный ориентир, это весьма хорошая идея», – замечает она.

При этом Крашевски предупреждает, что едва ли искусственный интеллект сможет учесть все нюансы и критерии оценки. В качестве примера она приводит критерий масштабов предприятия, отсекающий часть грантов, предназначенных, например, только для малого или среднего бизнеса. И чтобы точно проверить соответствие ему, а также на какой процент грантового финансирования может рассчитывать предприятие, нужно проанализировать не только данные самой фирмы, но и ее дочерние и материнские компании.

«Все-таки иногда формы заявок бывают довольно длинными, например, они должны содержать объемный проектный план или бизнес-план плюс саму заполненную форму, финансовый прогноз и так далее. И было бы смело полностью довериться ИИ в подборе, чтобы потом узнать, что по каким-то нюансам предприятие не квалифицируется. На каком-то этапе живой консультант – все же оптимальный выбор», – считает Крашевски.

При этом оба собеседника ДВ отметили, что им неизвестно о каких-либо ограничениях в использовании ИИ при подготовке грантовых заявок. «Общее условие таково, что в финале руководитель предприятия заверяет дигитальной подписью, что все, что сказано в заявке, – правда, в ней нет плагиата любого рода и так далее. Но о прямых запретах на ИИ в грантовой отрасли мне не приходилось слышать», – замечает Крашевски.

«Это все равно что запретить пользоваться калькулятором при заполнении налоговой декларации, – отмечает Коробейник. – Даже если где-то запреты такого рода введены, долго они не просуществуют. Практически невозможно определить, использовался ли при подготовке документа ИИ. Даже если речь идет о текстах, любые определители легко обходятся».

В целом депутат и предприниматель ожидает, что внедрение ИИ повысит качество грантовых проектов и сделает использование средств, в том числе денег ЕС, более эффективным.