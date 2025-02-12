Каупо Розин: Россия может и не хотеть окончания войны

По словам главы Департамента внешней разведки Каупо Розина, избавление от санкций имеет для России критически важное значение. Foto: Лийз Трейманн
Хотя прямая военная угроза для Эстонии сейчас крайне мала, Россия движется по курсу, при котором война становится необходимым элементом для повседневного функционирования государства и легитимности режима.
«Трудно предсказать, как Россия выйдет из [военной экономики], если вообще захочет этого», – сказал Розин в интервью изданию Äripäev.
Вся российская государственная система движется по военному курсу, все общество мобилизовано. Параллельно с переходом на военную экономику проводится и военная реформа, которая удвоит численность вооруженных сил до 1,5 млн человек.
«Траектория для нас крайне неблагоприятная и опасная, – оценил ситуацию Розин. – Долгосрочное видение России заключается в том, что конфликт с НАТО вполне реален. Они считают, что должны быть к этому готовы. Вопрос в том, готовы ли мы?»
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Министр инфраструктуры Владимир Свет предложил министру финансов ограничить количество топлива, с которым коммерческие грузовики могут въезжать в Эстонию из России, до 200 литров. Это станет ответной мерой на аналогичное ограничение, введенное Россией в отношении стран Европейского Союза, сообщается в пресс-релизе Министерства климата.
Все мировые лидеры пытаются предложить Трампу что-то, что его заинтересует, чтобы получить от него то, что им нужно. Зеленский предлагает богатые природные ресурсы Украины. И Трамп действительно заинтересован, пишет обозреватель Райво Варе в 43-й записи своего военного блога.
Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, полагая, что как только они упадут, Путин будет вынужден остановить войну. В этом плане есть рациональное зерно, считает эксперт по вопросам геополитики Райво Варе.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.