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  • 12.02.25, 14:10

Каупо Розин: Россия может и не хотеть окончания войны

По словам главы Департамента внешней разведки Каупо Розина, Россия, возможно, вовсе не стремится выйти из состояния войны.
По словам главы Департамента внешней разведки Каупо Розина, избавление от санкций имеет для России критически важное значение.
  • По словам главы Департамента внешней разведки Каупо Розина, избавление от санкций имеет для России критически важное значение. Foto: Лийз Трейманн
Хотя прямая военная угроза для Эстонии сейчас крайне мала, Россия движется по курсу, при котором война становится необходимым элементом для повседневного функционирования государства и легитимности режима.
«Трудно предсказать, как Россия выйдет из [военной экономики], если вообще захочет этого», – сказал Розин в интервью изданию Äripäev.
Вся российская государственная система движется по военному курсу, все общество мобилизовано. Параллельно с переходом на военную экономику проводится и военная реформа, которая удвоит численность вооруженных сил до 1,5 млн человек.
«Траектория для нас крайне неблагоприятная и опасная, – оценил ситуацию Розин. – Долгосрочное видение России заключается в том, что конфликт с НАТО вполне реален. Они считают, что должны быть к этому готовы. Вопрос в том, готовы ли мы?»
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