Назад 14.02.25, 16:40 Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией прекратит действовать через месяц В марте прошлого года парламент Рийгикогу принял решение, согласно которому закон о правовой помощи между Эстонией и Россией прекратит действовать. Этим решением денонсируется подписанный в 1993 году в Москве и вступивший в силу в 1995 году договор между Эстонией и Россией о правовой помощи. Договор прекращает действовать с 18-го марта, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна. Foto: Andras Kralla

«Россия показала себя как агрессор в отношении Украины, что она не уважает международное право, в том числе и устав ООН. К тому же мы видим, как российская власть ужесточает репрессии против своих граждан, не уважает принципы правового государства, – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. – Россия должна заплатить за свою агрессию. Мы по-прежнему должны делать все для того, чтобы изолировать Россию на международной арене, также необходимо исключить обоюдное сотрудничество с агрессором. Эстония уже свела двустороннее практическое общение с Россией до необходимого минимума и продолжают их лишь на уровне экстренной административно-технической необходимости. Большая часть договоров с Россией уже прекращена и завершение договора о правовой помощи является следующим логическим шагом. У правового поля Эстонии и России нет ничего общего».