Назад 19.02.25, 14:19 Нарвский завод магнитов начинает работу Завод NPM Narva получил разрешение на эксплуатацию и с 19 февраля приступил к работе. Строительство и монтаж оборудования завершились раньше запланированного, поскольку первый заказчик продукции хотел получить ее как можно раньше.

Строительство завода магнитов NPM Narva заняло всего 20 месяцев. Foto: Николай Андреев

Теперь завод магнитов постепенно будет выходить на проектную мощность, и в конце следующего года корпорация NPM примет решение, строить ли вторую очередь завода.

Разрешение, выданное нарвским Департаментом архитектуры и городского планирования, мэр Катри Райк 19 февраля торжественно вручила производственному руководителю завода Айвару Вирунену. Мэр при этом назвала завод символом новой промышленности Нарвы.

Айвар Вирунен подчеркнул, что благодаря слаженной работе всех участников проекта и властей от начала строительства до запуска завода прошло всего 20 месяцев. На данный момент оборудование на 90% установлено, идет отладка технологических процессов.

«Мы потихоньку совместно с производителями оборудования налаживаем, тюнингуя, так сказать, технологический процесс, чтобы получить конечный результат – первые магниты», – сказал Вирунен.

Первые тестовые образцы, пока не с окончательным химическим составом, завод уже выпустил, и один такой магнит теперь хранится в городской ратуше.

Катри Райк вручает Айвару Вирунену разрешение на эксплуатацию завода магнитов, выданное Департаментом архитектуры и городского планирования. Foto: Николай Андреев

«Один заказчик у нас уже есть, мы с ними ведем переговоры о подписании договора и обсуждаем, как производить тестовые образцы. Это европейский заказчик. Как я уже, наверное, говорил раньше, мы сконцентрируемся больше на автомобильной промышленности, то есть магниты в первую очередь мы будем выпускать для электромобилей, для моторов электромобилей европейских производителей», – сказал Айвар Вирунен.

По его словам, особенность автопрома в том, что поставщику нужен год-два, чтобы выйти на подписание контракта, но сотрудничество компаний после этого может длиться десятилетиями.

Если электромобили будут терять популярность, завод может переориентироваться на выпуск мощных магнитов для любых электромоторов, вплоть до электрических инструментов и бытовой техники, добавил Вирунен.

Сегодня на заводе NPM Narva работает 71 человек из 14 стран мира. По мере приема и обучения новых сотрудников штат увеличится до 320 человек. В команде несколько докторов наук. Если местных инженеров для завода не хватило, и их пришлось завозить из разных стран, то 260 работников цеха найдут, в основном, на месте.

Айвар Вирунен отдельно подчеркнул, что работу на заводе магнитов найдет много женщин – практика показывает, что с точными технологическими операциями, которые здесь будут производиться, женские руки справляются лучше.

Полноценное серийное производство планируется начать в середине 2026 года, но дата зависит от переговоров с заказчиками, а на полную мощность первая очередь завода может выйти в 2027 году.