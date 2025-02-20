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  • 20.02.25, 08:48

Строительная фирма волостного старейшины обанкротилась: «Силы иссякли»

«Я не вижу в этой ситуации другого решения», – признался мэр Эльва Прийт Вярв, подавший заявление о банкротстве своей строительной компании.
Мэр Эльва Прийт Вярв на открытии отреставрированной ратуши Эльва. Его собственная строительная компания в последние годы прекратила деятельность, накопив налоговую задолженность перед государством.
  • Мэр Эльва Прийт Вярв на открытии отреставрированной ратуши Эльва. Его собственная строительная компания в последние годы прекратила деятельность, накопив налоговую задолженность перед государством. Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix
По его словам, деятельность C.T. Grupp в последние годы практически остановилась. «Сегодня я не вижу возможности продолжать эту деятельность, а по-человечески – в какой-то момент силы просто иссякают», – сказал Вярв.
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