Назад 22.02.25, 14:04 Руководитель Peetri Pizza: в планах открыть около 20 ресторанов Крупнейшая сеть пиццерий Эстонии Peetri Pizza планирует в этом году увеличить производственные мощности до 3 миллионов пицц, открыть несколько новых ресторанов и развивать свою инновационную концепцию быстрого приготовления пиццы.

Руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс считает, что на эстонском рынке еще есть достаточно пространства для расширения. Foto: Vallo Kruuser

В 2024 году компания продолжила расширение, открыв новые рестораны Peetri Pizza в Саку и Pappa Pizza в Ярвекюла и Рандвере. Кроме того, рестораны в Раквере и Хаапсалу были переведены на новую концепцию Peetri Pizza 2.0. Теперь в десяти заведениях по всей Эстонии, помимо пиццы, предлагается и паста.