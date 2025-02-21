Руководитель Peetri Pizza: в планах открыть около 20 ресторанов
Крупнейшая сеть пиццерий Эстонии Peetri Pizza планирует в этом году увеличить производственные мощности до 3 миллионов пицц, открыть несколько новых ресторанов и развивать свою инновационную концепцию быстрого приготовления пиццы.
Руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс считает, что на эстонском рынке еще есть достаточно пространства для расширения. Foto: Vallo Kruuser
В 2024 году компания продолжила расширение, открыв новые рестораны Peetri Pizza в Саку и Pappa Pizza в Ярвекюла и Рандвере. Кроме того, рестораны в Раквере и Хаапсалу были переведены на новую концепцию Peetri Pizza 2.0. Теперь в десяти заведениях по всей Эстонии, помимо пиццы, предлагается и паста.
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