В центре Таллинна строится новый отель

Первая тройка лидеров ТОП отелей хоть и с трудом, но заполняет свои номера, однако по докризисным временам скучают все. Экономическая ситуация заставляет владельцев гостиниц находить все более креативные решения.
Восстановление слабого спроса создало ситуацию, в которой жесткая конкуренция заставляет идти на огромные уступки, чтобы выжить, замечает исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.
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