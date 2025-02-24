Деловые ведомости
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  • 25.02.25, 15:57

В центре Таллинна строится новый отель

В середине 2026 года на улице Лембиту в Таллинне откроется новый отель Courtyard by Marriott Tallinn City Center.
Архитектор Мартин Аунин, генеральный подрядчик строительства Mapri Ehitus.
  • Архитектор Мартин Аунин, генеральный подрядчик строительства Mapri Ehitus. Foto: Mapri Ehitus
Здание построят на месте парковки по адресу Лембиту, 4. В конце прошлого года девелопер Hepsor продал участок за 2,9 миллиона евро бизнес-партнерам.
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