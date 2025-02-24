Выборы в Германии: победа консерваторов и крах Шольца

Но, проиграв выборы, СДПГ останется у власти в качестве младшего партнера по коалиции. Социал-демократы правят в Германии в составе разных коалиций с 1998 года – с одним перерывом. Кто будет представлять их в новом правительстве Мерца – вопрос открытый. Шольц сказал, что уходит и не будет вести переговоры. Не исключено, что социал-демократы выберут новое руководство партии. Одним из возможных кандидатов называют министра обороны Бориса Писториуса – самого популярного немецкого политика.

Триумф крайне правых и неожиданный успех левых

Помимо ХДС, победителем выборов считает себя и оппозиционная крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая среди прочего выступает за радикальное ограничение миграции, выход Германии из Евросоюза, прекращение поставок оружия Украине и отмену санкций против России. У АдГ второе место, она получила 20,8 процента и удвоила свой результат 2021 года.

Сопредседатель партии и кандидат в канцлеры Алис Вайдель во время телеинтервью много улыбалась и была в прекрасном расположении духа. Она уверена, что правительство Мерца будет неустойчивым, распадется, и через несколько лет АдГ выйдет на первое место. Такой вариант хоть и считается маловероятным, но уже не фантастическим. Вайдель с заметным наслаждением напоминала слова Мерца о том, что в свое время он хотел вдвое снизить результат АдГ, но произошло обратное.

Успех крайне правых и изменение расстановки сил в бундестаге – один из главных итогов выборов. АдГ хочет создать коалицию с консерваторами, но те отказываются сотрудничать с крайне правыми, как и остальные партии. Мерц сказал, что АдГ может «сколько угодно протягивать руку», но у его партии с ней противоположные взгляды, среди прочего – на Европу и Россию.

Небольшой сенсацией стал результат Левой партии. В опросах она долго не достигала пятипроцентного барьера, но буквально за считанные дни до голосования резко пошла вверх и закончила гонку с показателем более восьми процентов. Обозреватели полагают, что причина – недавнее голосование в бундестаге мер об ограничении миграции. Его инициировал блок ХДС/ХСС, и поддержала АдГ. Слом негласного табу на голосование с крайне правыми, похоже, мобилизовал левый электорат. Среди молодежи Левая партия оказалась на первом месте, опередив АдГ.

Тень Трампа и Маска над бундестагом

Короткая избирательная кампания запомнится тем, что прошла в условиях нарастающих кризисов. Старые проблемы обострились, к ним добавились новые вызовы, что дало необычно высокую явку избирателей – 84 процента.