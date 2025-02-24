Выборы в Германии: победа консерваторов и крах Шольца
Германия проголосовала за смену правительства. На досрочных выборах в бундестаг, состоявшихся в воскресенье, 23 февраля, победил оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС, набрав 28,5 процента голосов. Это на 2-5 процентных пунктов меньше максимальных показателей, которые набирал блок за три с половиной года в нахождения в оппозиции, передает DW.
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Foto: Scanpix
Социологи, которых цитирует портал Tagesschau.de, считают, что одна из причин более слабого, чем ожидалось, результата – наследие канцлера Ангелы Меркель и ее либеральной миграционной политики. Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц давно объявил о смене курса, но, похоже, ему не удалось убедить всех, кто был готов голосовать за партию еще недавно. Мерц надеется к Пасхе в конце апреля въехать в ведомство федерального канцлера в центре Берлина.
Шольц уходит, партия остается у власти
Нынешний канцлер Олаф Шольц пакует чемоданы, хотя и останется во главе правительства меньшинства еще несколько недель. Его Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с треском проиграла, получив 16,4 процента – худшего результата у партии не было никогда.
Но, проиграв выборы, СДПГ останется у власти в качестве младшего партнера по коалиции. Социал-демократы правят в Германии в составе разных коалиций с 1998 года – с одним перерывом. Кто будет представлять их в новом правительстве Мерца – вопрос открытый. Шольц сказал, что уходит и не будет вести переговоры. Не исключено, что социал-демократы выберут новое руководство партии. Одним из возможных кандидатов называют министра обороны Бориса Писториуса – самого популярного немецкого политика.
Триумф крайне правых и неожиданный успех левых
Помимо ХДС, победителем выборов считает себя и оппозиционная крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая среди прочего выступает за радикальное ограничение миграции, выход Германии из Евросоюза, прекращение поставок оружия Украине и отмену санкций против России. У АдГ второе место, она получила 20,8 процента и удвоила свой результат 2021 года.
Сопредседатель партии и кандидат в канцлеры Алис Вайдель во время телеинтервью много улыбалась и была в прекрасном расположении духа. Она уверена, что правительство Мерца будет неустойчивым, распадется, и через несколько лет АдГ выйдет на первое место. Такой вариант хоть и считается маловероятным, но уже не фантастическим. Вайдель с заметным наслаждением напоминала слова Мерца о том, что в свое время он хотел вдвое снизить результат АдГ, но произошло обратное.
Успех крайне правых и изменение расстановки сил в бундестаге – один из главных итогов выборов. АдГ хочет создать коалицию с консерваторами, но те отказываются сотрудничать с крайне правыми, как и остальные партии. Мерц сказал, что АдГ может «сколько угодно протягивать руку», но у его партии с ней противоположные взгляды, среди прочего – на Европу и Россию.
Небольшой сенсацией стал результат Левой партии. В опросах она долго не достигала пятипроцентного барьера, но буквально за считанные дни до голосования резко пошла вверх и закончила гонку с показателем более восьми процентов. Обозреватели полагают, что причина – недавнее голосование в бундестаге мер об ограничении миграции. Его инициировал блок ХДС/ХСС, и поддержала АдГ. Слом негласного табу на голосование с крайне правыми, похоже, мобилизовал левый электорат. Среди молодежи Левая партия оказалась на первом месте, опередив АдГ.
Тень Трампа и Маска над бундестагом
Короткая избирательная кампания запомнится тем, что прошла в условиях нарастающих кризисов. Старые проблемы обострились, к ним добавились новые вызовы, что дало необычно высокую явку избирателей – 84 процента.
Ожидалось, что главной темой станут застой в экономике, инфляция. Но серия нападений и убийств, совершенных мигрантами, сделали вопрос ограничения миграции центральным. К этому добавились жесткие высказывания в адрес Европы и Германии представителей новой администрации президента Дональда Трампа в США и прямая поддержка ими АдГ. Особенно это касается миллиардера и соратника Трампа Илона Маска. Он прямо призвал голосовать за АдГ, после чего рейтинг партии вырос на несколько процентных пунктов. Все это вызвало шок и сопротивление большинства партий, которые оценили это как вмешательство в выборы.
Чего ждать Украине от правительства Мерца
Наконец, недавняя инициатива нового Трампа вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны РФ против Украины стала темой избирательной кампании на финишной прямой. В Германии не согласны с тем, что такие переговоры ведутся без участия Украины и Европы. Мерц дал понять, что надеется на роль Конгресса США в вопросе дальнейшей помощи Украине.
Выступая после выборов и накануне третьей годовщины масштабного нападения России на Украину, уходящий канцлер Шольц призвал к продолжению поддержки Киева, отметив, что «Украину нельзя оставить одн». Будущий глава правительства Мерц назвал своим приоритетом единство в Европе и усиление ее оборонпрома. При этом оба высказались против того, чтобы судьба Украины решалась «через головы украинцев». Созвучны были и заявления Шольца и Мерца о возможной отправке немецких военных в Украину для поддержания возможного перемирия. Говорить об этом «преждевременно», считают оба политических лидера. Похоже, в этом вопросе «большая коалиция» в Германии уже работает.
По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительно 20 миллиардов евро военной помощи. ЕС спешит с этим решением, поскольку президент США Дональд Трамп пытается подтолкнуть стороны к быстрому мирному соглашению.
Все мировые лидеры пытаются предложить Трампу что-то, что его заинтересует, чтобы получить от него то, что им нужно. Зеленский предлагает богатые природные ресурсы Украины. И Трамп действительно заинтересован, пишет обозреватель Райво Варе в 43-й записи своего военного блога.
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