Кристина Каллас: Партия реформ считает, что люди должны платить за высшее образование

Коалиционные переговоры приблизились к промежуточному финишу: проект нового договора реформистов и «Ээсти 200» готов, и в предстоящую субботу базовое коалиционное соглашение должны утвердить советы уполномоченных двух партий.
- Кристина Каллас. Foto: Andras Kralla
В то же время в некоторых вопросах мнения партнеров по коалиции различаются, пишет rus.err.ee.
По словам лидера «Ээсти 200» Кристины Каллас, например, противоречия ощущаются в отношении партий к предстоящим реформам и в желании детализировать дальнейшие действия.
«Люди должны видеть, в какую сторону будет двигаться государство. Реформисты не считают это таким важным, предлагают начать работать, а потом уже смотреть, как проводить реформы. Люди хотят конкретных ответов, например, откуда будут взяты 200 млн на покрытие дефицита Кассы здоровья. Я думаю, что еще не совпадает понимание финансирования высшего образования. Партия реформ считает, что люди должны платить за высшее образование. Я считаю, то, что первое высшее образование бесплатно, должно остаться. Но нужно найти средства начиная с 2027 года – там недостаток примерно 30 млн евро», – пояснила Каллас.
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