Назад 20.03.25, 15:45 Бывший министр экономики вышел из партии «Ээсти 200» Политик Тийт Рийсало, занимавший пост министра экономики и информационных технологий в 2023-2024 годах, покинул партию «Ээсти 200».

Бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. Foto: Andras Kralla

Рийсало прокомментировал ERR , его уход из партии является не эмоциональным решением, а тщательно продуманным шагом.

«Я по своей природе отношусь к тем людям, которым нравится, когда у организаций дела идут хорошо. И я хочу, чтобы у “Ээсти 200“ тоже все было хорошо. Но в последние пару недель один медиа-дом выпустил множество статей о том, как я якобы принимал вредные для Эстонии решения на посту министра. Я не считаю это журналистикой, и лично меня это не задевает, но решил, что если после правительственной перестановки ”Ээсти 200“ получит новый импульс, то я облегчу их ношу. Чтобы у них не спрашивали снова, что делает Рийсало среди вас», – пояснил политик.

Второй причиной он назвал то, что не видит себя в ближайшем будущем в активной политике.