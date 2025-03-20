Бывший министр экономики вышел из партии «Ээсти 200»

Политик Тийт Рийсало, занимавший пост министра экономики и информационных технологий в 2023-2024 годах, покинул партию «Ээсти 200».
- Бывший министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. Foto: Andras Kralla
Рийсало прокомментировал ERR
, его уход из партии является не эмоциональным решением, а тщательно продуманным шагом.
«Я по своей природе отношусь к тем людям, которым нравится, когда у организаций дела идут хорошо. И я хочу, чтобы у “Ээсти 200“ тоже все было хорошо. Но в последние пару недель один медиа-дом выпустил множество статей о том, как я якобы принимал вредные для Эстонии решения на посту министра. Я не считаю это журналистикой, и лично меня это не задевает, но решил, что если после правительственной перестановки ”Ээсти 200“ получит новый импульс, то я облегчу их ношу. Чтобы у них не спрашивали снова, что делает Рийсало среди вас», – пояснил политик.
Второй причиной он назвал то, что не видит себя в ближайшем будущем в активной политике.
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