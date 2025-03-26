Йоллер: повышение зарплат врачам не оправдано

По словам нового министра, ей трудно объяснить обществу, почему необходимо требовать десятки миллионов евро дополнительного финансирования, чтобы повысить зарплаты медицинских работников. Foto: Shutterstock
Йоллер заявила, что ей трудно объяснить обществу, почему нужно выделять десятки миллионов евро на повышение зарплат медицинских работников, сообщает ERR.
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