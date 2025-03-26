Деловые ведомости
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  • 26.03.25, 13:00

Йоллер: повышение зарплат врачам не оправдано

По мнению министра социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), повышение зарплат врачей в нынешней экономической ситуации и в ближайшие два года не оправдано.
По словам нового министра, ей трудно объяснить обществу, почему необходимо требовать десятки миллионов евро дополнительного финансирования, чтобы повысить зарплаты медицинских работников.
  • По словам нового министра, ей трудно объяснить обществу, почему необходимо требовать десятки миллионов евро дополнительного финансирования, чтобы повысить зарплаты медицинских работников. Foto: Shutterstock
Йоллер заявила, что ей трудно объяснить обществу, почему нужно выделять десятки миллионов евро на повышение зарплат медицинских работников, сообщает ERR.
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