На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев

По данным Департамента статистики, в 2024 году индекс цен на жилье повысился по сравнению со средним показателем 2023 года на 6,1%. В четвертом квартале 2024 года индекс поднялся на 3,6% по сравнению с тем же кварталом 2023 года, однако по сравнению с третьим кварталом 2024 года снизился на 0,7%.
Если до сих пор рижский рынок новостроек явно уступал рынкам Таллинна и Вильнюса по предлагаемому выбору, количеству сделок и ценам, то в этом году, вероятно, ситуация изменится, заявил глава застройщика Invego Кристьян-Тор Вяхи.
У компаний Triple Net Capital, реализовавших ряд крупных проектов в Таллинне, возникли налоговые задолженности, а совладелец фирмы даёт местами расплывчатые и противоречивые комментарии о деятельности застройщика. Лишь одно можно сказать точно: Triple Net не исключает возможность продажи некоторых своих проектов.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!