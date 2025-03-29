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  • 29.03.25, 14:13

На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев

В последнее время в финской строительной отрасли участились случаи эксплуатации работников – в наибольшей опасности находятся иностранцы, которые не знают языка и своих прав.
Из-за плохой ситуации в строительном секторе рабочие все чаще подвергаются эксплуатации.
  • Из-за плохой ситуации в строительном секторе рабочие все чаще подвергаются эксплуатации. Foto: Andras Kralla
Так, субподрядчик субподрядчика крупной финской компании YIT обманул эстонского рабочего и 40 его коллег, выплачивая им заниженную зарплату и подделывая трудовые договоры, пишет Helsingin Sanomat.
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