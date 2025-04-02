Подозреваемый в присвоении пожертвований бизнесмен пытается избежать суда

Согласно обвинению, Лаупмаа использовал пожертвованные деньги в личных целях. Foto: Andras Kralla
План достижения соглашения был озвучен адвокатом Леэло Вийлом сегодня на предварительном слушании по уголовному делу. Однако нельзя сказать, что переговоры прошли гладко. «Они потребовали очень много времени, встречи неоднократно проводились как со мной, так и с предыдущими адвокатами», – сказал Вийль, подчеркнув: «Мой клиент заинтересован в заключении соглашения».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям передала в суд уголовное дело, в рамках которого бывшему члену правления MTÜ Infograafika ja Ergonoomika Instituut и предпринимателю Хенри Лаупмаа предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупном размере.
Хенри Лаупмаа просил авторитетных ИТ-бизнесменов о займах
Во вторник президент Bolt Евгений Кабанов опубликовал у себя в фейсбуке пост о том, что основатель Fundwise и Hooandja Хенри Лаупмаа, которого подозревают в хищении денег, предназначенных для поддержки Украины, уже три года не отдает ему долг.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!