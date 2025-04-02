Назад 02.04.25, 17:06 Подозреваемый в присвоении пожертвований бизнесмен пытается избежать суда Бизнесмен Хенри Лаупмаа, которого подозревают в присвоении собранных на благотворительность средств, вернул большую часть денег и намерен достичь соглашения с прокурором.

Согласно обвинению, Лаупмаа использовал пожертвованные деньги в личных целях. Foto: Andras Kralla

План достижения соглашения был озвучен адвокатом Леэло Вийлом сегодня на предварительном слушании по уголовному делу. Однако нельзя сказать, что переговоры прошли гладко. «Они потребовали очень много времени, встречи неоднократно проводились как со мной, так и с предыдущими адвокатами», – сказал Вийль, подчеркнув: «Мой клиент заинтересован в заключении соглашения».