Известный адвокат признана виновной в коррупционном деле

Адвокат Кюллике Намм в настоящее время является фигурантом двух уголовных дел. В одном из них апелляционный суд признал ее виновной, по другому делу Вируский уездный суд должен вынести решение в мае. Foto: Andras Kralla
Согласно обвинению, Намм использовала данные ей старейшиной волости Вихула полномочия представлять волость и оказывать муниципалитету юридические услуги в пользу связанной с ней компанией MTÜ Käsmu Majaka Sadam. В результате процедура детальной планировки порта Кясму была завершена в пользу Käsmu Majaka Sadam.
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Прокуратура требует сурового наказания для адвоката Кюллике Намм, бывшего руководителя Земельного департамента Калевa Кангурa и одного из владельцев AQVA Hotels Тоомасa Тамма. Подсудимые считают обвинения необоснованными.
Связь с тайными следственными мероприятиями привела к отстранению одного из госпрокуроров по делу о коррупции, где фигурируют адвокат Кюллике Намм, бывший руководитель Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotels Тоомас Тамм.
Государственный суд отклонил индивидуальную жалобу бизнесмена Оливера Крууда, в которой он просил признать неконституционными правовые нормы, примененные в судебном разбирательстве по делу о налоговом преступлении.
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