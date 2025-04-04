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  • 04.04.25, 13:21

Известный адвокат признана виновной в коррупционном деле

Тартуский окружной суд отменил предыдущий оправдательный приговор уездного суда и признал адвоката Кюллике Намм виновной в нарушении ограничения на деятельность в особо крупном размере.
Адвокат Кюллике Намм в настоящее время является фигурантом двух уголовных дел. В одном из них апелляционный суд признал ее виновной, по другому делу Вируский уездный суд должен вынести решение в мае.
  • Адвокат Кюллике Намм в настоящее время является фигурантом двух уголовных дел. В одном из них апелляционный суд признал ее виновной, по другому делу Вируский уездный суд должен вынести решение в мае. Foto: Andras Kralla
Согласно обвинению, Намм использовала данные ей старейшиной волости Вихула полномочия представлять волость и оказывать муниципалитету юридические услуги в пользу связанной с ней компанией MTÜ Käsmu Majaka Sadam. В результате процедура детальной планировки порта Кясму была завершена в пользу Käsmu Majaka Sadam.
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