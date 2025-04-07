Назад 07.04.25, 14:53 Лиги: процентная ставка в 24% для НСО и подоходного налога останется на постоянной основе В интервью ERR министр финансов Юрген Лиги рассказал, что повышения подоходного налога и налога с оборота на два процентных пункта являются постоянными и не будут отменены после 2028 года, как предполагалось изначально.

Министр финансов Юрген Лиги. Foto: Liis Treimann

Говоря о бюджетных решениях нового правительства Партии реформ и «Ээсти 200», Лиги отметил, что коалиционные переговоры по наполнению коалиционного договора конкретным содержанием продолжаются, поэтому точные комментарии давать рано.

«Тем не менее, некоторые опорные пункты уже согласованы. Мы откажемся от специальных налогов, и вместо них будет постоянная ставка 24% для подоходного налога и налога с оборота. Конечно, "налоговый горб" будет отменен со следующего года. Это означает, что налоговое бремя на самом деле заметно снизится. Повышение налога с оборота было согласовано еще с лета, просто теперь оно станет не ограниченным по времени», – сказал Лиги.

Комментируя статистику мартовской инфляции, министр отметил, что следует больше говорить не о росте цен, а о росте доходов населения:

«Мое настоятельное желание, чтобы мы меньше говорили о ценах и больше о доходах, потому что жизнь эстонцев в целом идет в гору. Доходы растут быстрее, если говорить о среднем показателе, а цены – это уже нечто среднее, статистическое».