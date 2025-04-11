Эстония задержала нефтяной танкер из теневого флота России

Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
Повреждение энергетического кабеля, подобное тому, что случилось в декабре, – это способ держать балтийские страны в постоянном напряжении, считает украинский политолог Антон Шеховцов. По его мнению, в конце концов это может расколоть антипутинскую коалицию в Европе. И Путин будет продолжать это до тех пор, пока страны НАТО не повысят стоимость диверсий, которые пока России обходятся практически бесплатно.
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