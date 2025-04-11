Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,97%296,96
  • OMX Riga−0,76%855,37
  • OMX Tallinn0,00%1 943,08
  • OMX Vilnius−0,11%1 147,86
  • S&P 5000,00%5 268,05
  • DOW 300,00%39 593,66
  • Nasdaq −4,31%16 387,31
  • FTSE 1000,81%7 977,1
  • Nikkei 225−2,96%33 585,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,71
  • OMX Baltic−0,97%296,96
  • OMX Riga−0,76%855,37
  • OMX Tallinn0,00%1 943,08
  • OMX Vilnius−0,11%1 147,86
  • S&P 5000,00%5 268,05
  • DOW 300,00%39 593,66
  • Nasdaq −4,31%16 387,31
  • FTSE 1000,81%7 977,1
  • Nikkei 225−2,96%33 585,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,71
  • 11.04.25, 12:47

Эстония задержала нефтяной танкер из теневого флота России

Эстония задержала нефтяной танкер Kiwala, однако расследование не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре, сообщил командующий Военно-морскими силами Эстонии, коммодор Иво Вярк.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно данным MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна, рядом с ним два военных корабля, пишет rus.err.ee.
В ходе задержания проверяется техническое состояние судна и документы экипажа, в операции был задействован вертолет.
По информации украинского портала WarSanctions, это судно из российского теневого флота, занимающееся экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
Судно было под санкциями в связи с предыдущей деятельностью в Европейском союзе и направлялось в Усть-Луга.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 19.12.24, 14:06
«Да, я действительно поднимался на борт». У Эстонии важная роль в борьбе с российским теневым флотом
Путь кораблей российского теневого флота начинается в Балтийском море, и именно здесь их начинают преследовать западные страны.
Новости
  • 20.12.24, 12:27
Не на страх, а на нефть: чем Эстония грозит российским танкерам?
Двенадцать стран договорились сообща бороться с танкерами российского теневого флота, проверяя страховки. Как устроен механизм и можно ли с его помощью заставить санкции работать?
Новости
  • 06.01.25, 13:27
США готовят новые санкции против «теневого флота» РФ
Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
Интервью
  • 31.12.24, 13:04
Антон Шеховцов: «Путину нравится троллить балтийские страны, а главное – это ему ничего не стоит»
Повреждение энергетического кабеля, подобное тому, что случилось в декабре, – это способ держать балтийские страны в постоянном напряжении, считает украинский политолог Антон Шеховцов. По его мнению, в конце концов это может расколоть антипутинскую коалицию в Европе. И Путин будет продолжать это до тех пор, пока страны НАТО не повысят стоимость диверсий, которые пока России обходятся практически бесплатно.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.04.25, 16:37
Тийт Вяхи выкупил у российских партнеров порт Силламяэ. «Порты не покупаются очень дешево»
2
Новости
  • 08.04.25, 17:01
Успешное производство переезжает на новый завод в Раквере: в планах – рост объемов и расширение штата
3
Новости
  • 09.04.25, 11:24
Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере
4
Эпицентр
  • 09.04.25, 09:01
Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
5
Эпицентр
  • 10.04.25, 06:00
«Рост инвестиций на 400%» и «от старта в Эстонии до оборота в миллиард»: как вложиться в недвижимость и не потерять деньги
6
Новости
  • 07.04.25, 13:05
Переехавшая из Германии в Вирумаа предприимчивая семья борется с бюрократией
Список новых предприятий волости Раквере

Последние новости

Биржа
  • 11.04.25, 13:47
Краудфандинговая платформа Crowdestate закрывается. «Умнее — закончить вовремя»
Новости
  • 11.04.25, 12:47
Эстония задержала нефтяной танкер из теневого флота России
Новости
  • 11.04.25, 12:05
Андрей Вестеринен и его компания, предлагавшая освобождение от армии, предстанут перед судом
Mнения
  • 11.04.25, 11:18
Андреэ Райд: жесткая конкуренция на рынке квартир поглотит летнее повышение налога
Новости
  • 11.04.25, 09:35
Сутть: для достижения целей на 2030 год необходимо еще до 400 ветряков
Mнения
  • 11.04.25, 09:03
Российское гражданство похоже на мышеловку
Новости
  • 11.04.25, 08:41
Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя
Обеспокоены и другие фирмы
Эпицентр
  • 11.04.25, 06:00
Гонка небоскребов в центре Таллинна: куда из здания мэрии ведет немецкий след?

Сейчас в фокусе

“Моя задача – построить такой конвейер, который сканирует любую страну на предмет высокодоходных участков”, - говорит предприниматель.
Эпицентр
  • 10.04.25, 06:00
«Рост инвестиций на 400%» и «от старта в Эстонии до оборота в миллиард»: как вложиться в недвижимость и не потерять деньги
Руководитель Baltic Workboats Маргус Ванаселья.
Новости
  • 10.04.25, 14:22
В офисе Baltic Workboats прошел обыск, подозрение предъявлено восьми лицам
Компания Quickport, занимающаяся организацией сверхгабаритных и тяжёлых перевозок, считает, что тендер Elering составлен в пользу их конкурента. На фото руководители компании подготавливают прицеп к выезду на верфь в Литве.
Новости
  • 10.04.25, 08:59
Миллионный тендер госкомпании омрачают подозрения в подгонке условий под конкретную фирму
Конкуренты сомневаются, что такой тендер вообще необходим
В среду вечером в цене росли все активы, начиная от акций, заканчивая нефтью и золотом.
Биржа
  • 10.04.25, 07:49
Трамп про рынки: ну, я подумал, что люди немного перегнули палку
Председатель совета порта Силламяэ Тийт Вяхи признал, что времена сейчас трудные. «Мы сделали то, что было возможно».
Новости
  • 09.04.25, 16:37
Тийт Вяхи выкупил у российских партнеров порт Силламяэ. «Порты не покупаются очень дешево»
У Janere есть представительства по всей Эстонии.
Новости
  • 10.04.25, 11:10
Перенос бизнеса не помог: продавец стройматериалов погряз в долгах
«Сейчас не лучшие времена. Такова жизнь».
Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Новости
  • 10.04.25, 15:54
Застройщик: геополитическая ситуация влияет на покупателей – некоторые уезжают из Эстонии
Ливия Лаас и Ааро Лоде .
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025