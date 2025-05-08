Глава Nordecon: цены не будут снижаться, скорее начнут расти

В эфире радио Äripäev она отметила, что люди ожидают повышения зарплат, и рост налогов оказывает на это дополнительное давление. При этом на подорожание строительных услуг прежде всего влияет увеличение затрат на рабочую силу.
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Застройщиком отеля выступает компания Loodusspaahotell OÜ. Проект разработан архитектурным бюро KUU Arhitektid. Строительные работы выполняют компании Nordecon AS и Embach Ehitus OÜ. Общий объем инвестиций в проект составляет 36 миллионов евро, из которых 13 миллионов финансируется при поддержке Фонда справедливого перехода.
Финансируемая фондом EfTEN United Property Fund компания Invego договорилась с Coop Pank об изменении условий кредитного соглашения, касающегося проекта Uus-Järveküla, что позволит фонду сделать инвесторам крупнейшую на сегодняшний день выплату.
Enefit Industry AS хочет заключить договор о строительстве «под ключ» для комплекса нарвской Балтийской электростанции тепловой электростанции с газовыми двигателями мощностью 100 мегаватт со способностью водородной генерации.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.