Назад 11.05.25, 12:45 Глава Nordecon: цены не будут снижаться, скорее начнут расти По оценке руководителя строительной компании Nordecon Марет Тамбек, ждать снижения цен на строительном рынке не стоит.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

В эфире радио Äripäev она отметила, что люди ожидают повышения зарплат, и рост налогов оказывает на это дополнительное давление. При этом на подорожание строительных услуг прежде всего влияет увеличение затрат на рабочую силу.