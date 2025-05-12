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  • 13.05.25, 12:30

Аналитики прогнозируют дальнейший рост евро

С начала года единая европейская валюта евро подорожала на девять процентов по отношению к доллару США. Аналитики, с которыми беседовал Bloomberg, считают, что это лишь начало роста.
Символ евро перед зданием Европейского центрального банка.
  • Символ евро перед зданием Европейского центрального банка.
  • Foto: ECB
В первые дни года евро держался почти на одном уровне с долларом: например, 13 января курс Европейского центрального банка составлял 1,0198 доллара за один евро. С февраля, когда президент США Дональд Трамп начал говорить о таможенных тарифах, доллар стал стремительно ослабевать, а евро – укрепляться. Пиковое значение было достигнуто 22 апреля: 1,476 доллара за евро. В начале мая евро несколько упал, но, по мнению ряда аналитиков, значительная часть роста еще впереди.
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