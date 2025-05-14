Прибыль крупнейшего производителя огурцов в Эстонии падает уже несколько лет подряд
Значительную часть прибыли Grüne Fee Eesti за прошлый год «съели» расходы на энергию, которые за последние годы многократно выросли. В отношении текущего года глава компании настроен с осторожным оптимизмом.
Производителю огурцов Luunja пришлось напрячься, чтобы выйти в прибыль.
Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees / Scanpix
Прибыль компании Grüne Fee Eesti, производящей салат, пряные травы и, конечно, огурцы Luunja, в 2024 году упала почти на 90% по сравнению с предыдущим годом. Если в прошлом году производитель овощей получил операционную прибыль почти в 83 000 евро, то годом ранее эта сумма составляла более 750 000 евро. Прибыль Grüne Fee Eesti падает уже несколько лет подряд.
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