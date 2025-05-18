Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,7%5 958,38
  • DOW 300,78%42 654,74
  • Nasdaq 0,52%19 211,1
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,7%5 958,38
  • DOW 300,78%42 654,74
  • Nasdaq 0,52%19 211,1
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 18.05.25, 14:42

Россия задержала вышедший из порта Силламяэ танкер Green Admire

Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды, сообщает rus.err.ee.
Фото иллюстративное.
  • Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
Отдел управления судоходством Департамента транспорта ежедневно отслеживает движение судов в территориальных водах Эстонии и в воскресенье, 18 мая, обнаружил, что РФ задержала нефтяной танкер Green Admire, передает пресс-служба департамента.
Танкер под флагом Либерии вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды.
При выходе из порта Силламяэ суда проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, чем проход между отмелями в эстонских водах – этот маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, отдел управления судоходством Департамента транспорта совместно с лоцманами будет направлять суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, через территориальные воды Эстонии.
Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping, на момент выхода из Силламяэ на его борту находилось сланцевое масло, а конечным пунктом назначения был Роттердам.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.04.25, 14:18
На задержанном в Эстонии танкере выявлено 40 нарушений
Департамент транспорта проверил танкер Kiwala и выявил в общей сложности 40 нарушений. Судну было запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.
Новости
  • 11.04.25, 12:47
Эстония задержала нефтяной танкер из теневого флота России
Эстония задержала нефтяной танкер Kiwala, однако расследование не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре, сообщил командующий Военно-морскими силами Эстонии, коммодор Иво Вярк.
Новости
  • 09.03.25, 11:52
Bloomberg: США в G7 наложили вето на меры борьбы с «теневым флотом» РФ
США в рамках G7 наложили вето на предложение Канады о создании рабочей группы для борьбы с так называемым «теневым флотом» российских нефтяных танкеров.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
2
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Обновлено в 18.10. МИД: у нас нет информации о выживших
3
Новости
  • 15.05.25, 15:50
Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
4
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
5
Новости
  • 28.02.25, 06:00
«Как-то она из меня ухитрилась вытащить деньги»: осужденная экс-маклер Языкова вернулась на рынок
В текст оригинальной статьи внесены изменения 04.03.2025
6
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн

Последние новости

Mнения
  • 18.05.25, 15:04
Руководитель по устойчивому развитию: многообразие мнений – это ресурс, а не угроза
Новости
  • 18.05.25, 14:42
Россия задержала вышедший из порта Силламяэ танкер Green Admire
Новости
  • 18.05.25, 13:38
Потрепанная находка из тетиного шкафа принесла пенсионеру тысячи евро
Новости
  • 18.05.25, 11:50
В Польше проходит первый тур выборов президента
Новости
  • 18.05.25, 11:12
В Кохтла-Ярве построят «умный» завод: 29 миллионов евро в дерево и технологии
Новости
  • 18.05.25, 10:08
Humana: расширение не входит в планы на ближайшие годы
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Обновлено в 18.10. МИД: у нас нет информации о выживших

Сейчас в фокусе

Фото иллюстративное.
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Обновлено в 18.10. МИД: у нас нет информации о выживших
«Сегодня тяжелая экономическая ситуация, невероятно тяжелая политическая ситуация, а в театр приходят отдохнуть и получить эмоции. Кому-то нужны серьезные эмоции, а кому-то – отвлечься и слезть с антидепрессантов», – говорит директор Русского театра Анне-Ли Пяйв.
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
Предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг погибли в субботу в результате крушения вертолетов.
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
Ян Левченко.
Mнения
  • 17.05.25, 06:00
Кэш, трэш и вирусный имидж: какой смысл у конкурса Евровидения
Инвестор Андрес Луме докупил акции Enefit Green, чтобы получить выгоду от разницы между стоимостью акций и ценой возможного нового предложения.
Биржа
  • 16.05.25, 17:27
180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green?
Соучредитель и мажоритарный владелец Poke Bowl Микк Раявер.
Новости
  • 17.05.25, 11:53
Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы
Страну раздирают фундаментальные структурные проблемы. Зато есть одно простое и действенное решение!
Mнения
  • 16.05.25, 15:31
Делов-то: главное – вовремя умереть
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025