Россия задержала вышедший из порта Силламяэ танкер Green Admire

Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды, сообщает rus.err.ee
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- Фото иллюстративное.
- Foto: Andras Kralla
Отдел управления судоходством Департамента транспорта ежедневно отслеживает движение судов в территориальных водах Эстонии и в воскресенье, 18 мая, обнаружил, что РФ задержала нефтяной танкер Green Admire, передает пресс-служба департамента.
Танкер под флагом Либерии вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды.
При выходе из порта Силламяэ суда проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, чем проход между отмелями в эстонских водах – этот маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, отдел управления судоходством Департамента транспорта совместно с лоцманами будет направлять суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, через территориальные воды Эстонии.
Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping, на момент выхода из Силламяэ на его борту находилось сланцевое масло, а конечным пунктом назначения был Роттердам.
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