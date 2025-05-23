Назад 23.05.25, 13:00 Министр инфраструктуры: на дороги будет выделено больше денег Правительство намерено увеличить финансирование дорожной отрасли, которая в последние годы находилась в застое. Об этом, по словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, говорится в коалиционном соглашении.

Министр инфраструктуры Кульдар Лейс намекнул, что двум крупнейшим автомагистралям Эстонии в будущем будет уделяться больше внимания.

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«Мы [на переговорах] поняли, что дорожная сфера – это то, что до сих пор страдало, и дороги получат очень большое внимание», – сказал министр в эфире передачи «Esimene stuudio».