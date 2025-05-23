Министр инфраструктуры: на дороги будет выделено больше денег
Правительство намерено увеличить финансирование дорожной отрасли, которая в последние годы находилась в застое. Об этом, по словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, говорится в коалиционном соглашении.
Если мы хотим, чтобы эстонские дороги сохранили нынешнее качество, необходимо ежегодно инвестировать вдвое больше нынешних 100 млн евро, заявил основатель и председатель правления Verston Eesti, а также член правления Союза строителей инфраструктуры Вейко Вескимяэ в эфире радио Äripäev.
Таллиннский транспортный департамент оштрафует строительную фирму, которая два дня подряд закрывала полосы движения на Пирита-теэ в часы пик раньше разрешённого времени, что привело к значительным пробкам и недовольству жителей, пишут Logistikauudised.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.