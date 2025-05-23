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  • 23.05.25, 13:00

Министр инфраструктуры: на дороги будет выделено больше денег

Правительство намерено увеличить финансирование дорожной отрасли, которая в последние годы находилась в застое. Об этом, по словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, говорится в коалиционном соглашении.
Министр инфраструктуры Кульдар Лейс намекнул, что двум крупнейшим автомагистралям Эстонии в будущем будет уделяться больше внимания.
  • Министр инфраструктуры Кульдар Лейс намекнул, что двум крупнейшим автомагистралям Эстонии в будущем будет уделяться больше внимания.
  • Foto: Liis Treimann
«Мы [на переговорах] поняли, что дорожная сфера – это то, что до сих пор страдало, и дороги получат очень большое внимание», – сказал министр в эфире передачи «Esimene stuudio».
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