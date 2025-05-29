Назад 31.05.25, 14:44 Супруги начали успешный пекарский бизнес в подвале родителей: «Ностальгично, но возвращаться туда не хочется» В конце прошлого года основанная Евой и Райдо Соосаар пекарня Samliku Pekker переехала в промышленное здание в Тюри. «По тёмной кладовке ностальгии нет, но приятно вспомнить, с чего всё начиналось», — рассказал Райдо Соосаар в эфире радио Äripäev.

Владельцы Samliku Pekker Райдо и Эва Соосаар.

Foto: Liis Treimann

Хотя сейчас пекарня выглядит очень красиво, изначально у пары не было чёткого плана по открытию кафе. «Сделали так, что поставим пару столов, и на всякий случай кофемашину, если вдруг кто-то захочет присесть и съесть булочку, – вспомнил Райдо. – А потом в декабре в день открытия у дверей стояло почти 500 человек. Это немного сбило нас с толку».