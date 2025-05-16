Асманн: отказ от собственного производства топлива – крайне глупое решение

По мнению главы Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманна, приоритет Эстонии в период нынешних энергетических войн должен заключаться в способности справляться самостоятельно, и отказываться в таких условиях от собственного производства топлива – самое глупое из возможных решений.
- Глава Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн.
- Foto: Andras Kralla
«В ситуации, когда многие говорят, что идет энергетическая война и энергоносители используются в качестве оружия, а мы в такой ситуации отказываемся от независимых возможностей по производству топлива... Глупее поступить нельзя», – сказал
Асманн в четверг в передаче «Esimene Stuudio» на телеканале ETV.
В статье-мнении, недавно опубликованной на порталах ERR, Асманн заявил, что «климатическую идеологию надо поставить на паузу и решать реальные проблемы».
«Зеленый переход – это политика экономического роста, достигаемого при нулевых выбросах [парниковых газов]. Нужно умно и осторожно ставить цели, как двигаться к нулевым выбросам. Сегодня таких технологий нет. Это будущие технологии. Просто впишите в климатическую политику, что с 2050 года все могут действовать свободно. Главное, чтобы вписывались в параметры выбросов», – сказал Асманн.
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