Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,05%306,39
  • OMX Riga0,1%869,15
  • OMX Tallinn1,15%2 031,36
  • OMX Vilnius0,42%1 210,57
  • S&P 5000,41%5 916,93
  • DOW 300,65%42 322,75
  • Nasdaq −0,18%19 112,32
  • FTSE 1000,65%8 689,68
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,31
  • OMX Baltic1,05%306,39
  • OMX Riga0,1%869,15
  • OMX Tallinn1,15%2 031,36
  • OMX Vilnius0,42%1 210,57
  • S&P 5000,41%5 916,93
  • DOW 300,65%42 322,75
  • Nasdaq −0,18%19 112,32
  • FTSE 1000,65%8 689,68
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,31
  • 16.05.25, 10:03

Асманн: отказ от собственного производства топлива – крайне глупое решение

По мнению главы Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманна, приоритет Эстонии в период нынешних энергетических войн должен заключаться в способности справляться самостоятельно, и отказываться в таких условиях от собственного производства топлива – самое глупое из возможных решений.
Глава Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн.
  • Глава Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн.
  • Foto: Andras Kralla
«В ситуации, когда многие говорят, что идет энергетическая война и энергоносители используются в качестве оружия, а мы в такой ситуации отказываемся от независимых возможностей по производству топлива... Глупее поступить нельзя», – сказал Асманн в четверг в передаче «Esimene Stuudio» на телеканале ETV.
В статье-мнении, недавно опубликованной на порталах ERR, Асманн заявил, что «климатическую идеологию надо поставить на паузу и решать реальные проблемы».
«Зеленый переход – это политика экономического роста, достигаемого при нулевых выбросах [парниковых газов]. Нужно умно и осторожно ставить цели, как двигаться к нулевым выбросам. Сегодня таких технологий нет. Это будущие технологии. Просто впишите в климатическую политику, что с 2050 года все могут действовать свободно. Главное, чтобы вписывались в параметры выбросов», – сказал Асманн.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 15.04.25, 06:00
Золото на хлеб не намажешь: потомственный нарвский ювелир ушел работать на электростанцию
Нарвитянин Денис Андреев научился ювелирному делу от своего отца и работает в этой сфере уже четверть века. Но сейчас Денис решил перейти работать на нарвские электростанции и в своём магазине бывает лишь время от времени. Вместо крошечных ювелирных изделий главная его забота теперь - огромная турбина.
Биржа
  • 27.03.25, 14:30
«Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia
Руководство Eesti Energia и министр финансов надеются, что уход Enefit Green с биржи улучшит как финансовые показатели компании, так и в целом способность концерна Eesti Energia привлекать займы.
Новости
  • 27.03.25, 09:03
Большая батарейка Eesti Energia будет сглаживать колебания цен на электричество
Eesti Energia 26 марта торжественно открыла рядом с электростанцией Аувере крупнейшее в Эстонии аккумуляторное хранилище энергии. Комплекс начал работать еще 1 февраля – он помогает поддерживать частоту тока в сети после отключения от БРЭЛЛ, значительно удешевляет эту услугу и смягчает скачки цены на электроэнергию для потребителей во всех странах Балтии.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
2
Биржа
  • 15.05.25, 14:07
Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды
3
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
4
Новости
  • 15.05.25, 08:37
Известные предприниматели, вместе начавшие бизнес в студенчестве, судятся друг с другом
5
Новости
  • 15.05.25, 09:55
Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет
6
Новости
  • 15.05.25, 11:48
Прибыль крупнейшего производителя огурцов в Эстонии падает уже несколько лет подряд
Компания сменила руководителя

Последние новости

Новости
  • 16.05.25, 13:18
КАЛЬКУЛЯТОР: рассчитайте, когда вы достигните финансовой свободы
Биржа
  • 16.05.25, 12:01
Чистая прибыль Merko выросла более чем вдвое
Новости
  • 16.05.25, 11:10
Индрек Нейвельт: для Нарвы есть хорошая новость
Новости
  • 16.05.25, 10:45
Забастовка Finnair повлияет и на рейсы из Таллинна
Новости
  • 16.05.25, 10:03
Асманн: отказ от собственного производства топлива – крайне глупое решение
Mнения
  • 16.05.25, 08:49
Безопасность государства – это не только пушки и снаряды
Новости
  • 16.05.25, 08:26
Известное издательство не подало финансовые отчеты за несколько лет и тянет с зарплатами. Владелец: «Действительно очень стыдно»
Интервью
  • 16.05.25, 06:00
«Вы могли бы открыть тут бар, а решили торговать книгами»

Сейчас в фокусе

Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт отмечает, что если в портфеле имеются иностранные дивидендные акции, то при выборе брокера большую значимость приобретает налоговый вопрос.
Биржа
  • 15.05.25, 14:07
Инвестор возмутился неожиданно большими налогами на дивиденды
Меэлис Нийнепуу (справа) был одним из создателей партии “Ээсти 200”.
Новости
  • 15.05.25, 08:37
Известные предприниматели, вместе начавшие бизнес в студенчестве, судятся друг с другом
Фонды, зарегистрированные в карликовом государстве Лихтенштейн, используются богатыми людьми для крайне конфиденциальной защиты активов и планирования наследства. На фото — замок Гутенберг в Лихтенштейне.
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
Права доступа к банковскому счету надо предоставлять строго в соответствии с должностными обязанностями.
Подсказка
  • 15.05.25, 06:00
Кража с банковского счета фирмы: мошенника-то посадят, а деньги?
Общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей. Фото иллюстративное.
Новости
  • 15.05.25, 09:55
Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет
Даяна Тийтсаар, один из руководителей роскошного развлекательного центра Bombay Group.
Новости
  • 15.05.25, 15:50
Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025