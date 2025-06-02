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  • 02.06.25, 13:04

Победа Windoor принесет адвокатам миллионные гонорары

Победа Windoor над государством Казахстан является исторической, подчеркнул адвокат бюро Sorainen Карри Гинтер.
Карри Гинтер, адвокат юридического бюро Sorainen.
  • Карри Гинтер, адвокат юридического бюро Sorainen.
  • Foto: Andras Kralla
«Такие судебные споры и победы – как единороги: в каком-то смысле обычное акционерное общество решается на бой с государством», – сказал Гинтер в интервью радио Äripäev.
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