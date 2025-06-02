Победа Windoor принесет адвокатам миллионные гонорары

Яблоком раздора между казахстанским и эстонским партнером стал строящийся в Астане комплекс зданий «Центр международных организаций». Его эскизный проект был утвержден еще в конце 2008 г. В Комплексе планировали разместить офисы посольств, конференц-зал и гостиницу. Заказчиком стал МИД Республики Казахстан, а генеральным подрядчиком - казахстанское предприятие ТОО «Балтийский Дом». В проект в качестве партнера вступило эстонское предприятие Windoor AS, проектирующее и производящее «архитектурное стекло», т.к. предусматривались стеклянные конструкционные детали. По содержанию сотрудничества рассказы участников истории о сотрудничестве абсолютно, принципиально разные. Понять, кто говорит правду, было крайне трудно. Чтобы не брать на себя роль судьи, мы даем читателям версии от обеих сторон и задаем им свои вопросы. Выводы вы можете сделать сами, кто чьи деньги увёл, на ком лежит вина за сорванный проект и кто занимался подделкой документов.