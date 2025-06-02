«Видимо, никто не верил». Windoor одержала победу в споре десятилетия
Производитель фасадов Windoor получил долгожданное решение международного арбитража: государство Казахстан обязано выплатить компании около 55 миллионов долларов. Однако поступления денег и окончательного решения еще предстоит дождаться.
«Теперь вы, наверное, понимаете, почему всё это время мы молчали и не могли себя защитить. Это была действительно очень тяжёлая ситуация, и по-человечески тоже», — призналась руководитель и владелица Windoor Майлис Линтлом.
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«Чувство облегчения — после такой долгой битвы справедливость восторжествовала, — так описала свои первые эмоции руководитель и владелица Windoor Майлис Линтлом, получив известие о решении суда. — Видимо, никто не верил, даже пресса, думаю», — радостно добавила она.
Этот затянувшийся спор, начавшийся более 13 лет назад с проекта в Казахстане, поставил Windoor на грань банкротства. Руководитель и владелица Windoor Майлис Линтлом всё это время просила кредиторов и журналистов дождаться решения суда — тогда, по её словам, все проблемы были бы решены.
Оставшиеся без денег партнёры считали это лишь отговоркой, чтобы отсрочить погашение долгов, но Линтлом надеется, что теперь они поймут: во время дорогостоящего спора с агрессивным оппонентом у Windoor не было возможности пойти навстречу всем и объяснить всю серьёзность ситуации.
«Теперь вы, наверное, понимаете, почему мы всё это время молчали и не могли себя защитить. Это была очень тяжёлая ситуация и по-человечески тоже», — призналась Линтлом.
Наконец, хорошие новости всё же пришли с другой стороны океана. После почти семи лет арбитражного разбирательства ICSID 24 января этого года вынес решение в пользу Windoor.
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По словам коммерческого директора казахского предприятия ТОО «Балтийский Дом» Бибигюль Балпык, эстонская фирма Windoor предложила деньги для финансирования строительства совместного проекта - гигантского офиского и гостиничного центра, но «не потянула» масштаба и завалил стройку, а деньги банков подевала неизвестно куда.
О том, как был задуман эстонско-казахский проект по строительству комплекса зданий «Центр международных организаций» и что с ним произошло, ДВ рассказала также собственник и руководитель Windoor AS Майлис Линтлом.
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