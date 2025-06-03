Назад 03.06.25, 17:05 Сутть: потребителю не стоит сосредотачиваться только на биржевой цене электричества В передаче радио Äripäev «Cleantech» министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть рассказал об энергетических целях Эстонии на следующее десятилетие.

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть.

Foto: Liis Treimann

По словам Суття, один из главных вызовов – ускорить производство возобновляемой энергии и развитие управляемых мощностей: «Если мы хотим, чтобы у нас было больше отечественной электроэнергии и меньше ценовых колебаний, то очевидно, что нужно строить дополнительные производственные мощности».