Сутть: потребителю не стоит сосредотачиваться только на биржевой цене электричества

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть.
Foto: Liis Treimann
По словам Суття, один из главных вызовов – ускорить производство возобновляемой энергии и развитие управляемых мощностей: «Если мы хотим, чтобы у нас было больше отечественной электроэнергии и меньше ценовых колебаний, то очевидно, что нужно строить дополнительные производственные мощности».
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22 мая правительство провело заседание в Нарве, в недавно построенной Эстонской гимназии. Сразу несколько озвученных там решений касались будущего эстонской энергетики – АЭС, новой газово-водородной электростанции и старой Балтийской электростанции, необходимой, чтобы сдержать цены на отопление.
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