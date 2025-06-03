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  • 03.06.25, 17:05

Сутть: потребителю не стоит сосредотачиваться только на биржевой цене электричества

В передаче радио Äripäev «Cleantech» министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть рассказал об энергетических целях Эстонии на следующее десятилетие.
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть.
  • Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Суття, один из главных вызовов – ускорить производство возобновляемой энергии и развитие управляемых мощностей: «Если мы хотим, чтобы у нас было больше отечественной электроэнергии и меньше ценовых колебаний, то очевидно, что нужно строить дополнительные производственные мощности».
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