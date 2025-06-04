Назад 04.06.25, 10:22 Марк Канчуков: Парвел Пруунсильд сказал о второй пенсионной ступени глупость Владелец Bigbank Парвел Пруунсильд заявил, что в условиях нынешней высокой инфляции ни один пенсионный фонд второй ступени не сможет ее опередить, поэтому предприниматель советует забрать оттуда деньги. По мнению экономиста Тартуского университета Марка Канчукова, это не совсем верно.

Преподаватель Тартуского университета, экономист Марк Канчуков.

Foto: Andrus Tennus

«В такой инфляционной среде, в которой мы находимся – и на самом деле уже довольно давно – любые сбережения или игра с идеей, что удастся сберечь деньги, это иллюзия. Взносами во вторую пенсионную ступень человек не обеспечит в будущем какой-то уровень жизни», – заявил Парвел Пруунсильд в интервью ERR.

«Инвестиции в пенсии – долгосрочный проект, не меньше, чем на двадцать лет, – возражает ему Марк Канчуков. – Периоды высокой инфляции действительно бывают, но они как правило краткосрочные. И практика показывает, что фонды, инвестирующие в акции, инфляцию в долгосрочной перспективе бьют».

Уточнение «инвестирующие в акции» сделано не случайно: по мнению Канчукова, фонды, которые этого не делают (например, если они инвестируют только в облигации), действительно могут инфляции проиграть.

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«Я бы рекомендовал выбирать фонды, которые инвестируют в акции развитых стран. Потому что у них высокая информационная эффективность – это означает, что как правило, они продаются по справедливой цене. В акциях развивающихся стран это не так: они часто либо переоценены, либо недооценены. Это позволяет иной раз больше заработать, но и риски выше», – говорит экономист.

Он также рекомендует обращать внимание на то, является ли фонд пассивно или активно управляемым. «В случае пассивно управляемых фондов вы можете лучше прогнозировать, какими будут расходы на управление. К тому же, в среднем они показывают лучшую доходность, чем активные», – советует экономист.

«В общем, глупость Пруунсильд сказал, – резюмировал Канчуков. – Мне одного заголовка его интервью было достаточно, чтобы понять, что все не так».