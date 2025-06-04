Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,28%308,35
  • OMX Riga2,14%885,48
  • OMX Tallinn0,13%2 087,03
  • OMX Vilnius0,2%1 205,01
  • S&P 5000,58%5 970,37
  • DOW 300,51%42 519,64
  • Nasdaq 0,81%19 398,96
  • FTSE 1000,23%8 807,21
  • Nikkei 2250,8%37 747,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,71
  • OMX Baltic0,28%308,35
  • OMX Riga2,14%885,48
  • OMX Tallinn0,13%2 087,03
  • OMX Vilnius0,2%1 205,01
  • S&P 5000,58%5 970,37
  • DOW 300,51%42 519,64
  • Nasdaq 0,81%19 398,96
  • FTSE 1000,23%8 807,21
  • Nikkei 2250,8%37 747,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,71
  • 04.06.25, 10:22

Марк Канчуков: Парвел Пруунсильд сказал о второй пенсионной ступени глупость

Владелец Bigbank Парвел Пруунсильд заявил, что в условиях нынешней высокой инфляции ни один пенсионный фонд второй ступени не сможет ее опередить, поэтому предприниматель советует забрать оттуда деньги. По мнению экономиста Тартуского университета Марка Канчукова, это не совсем верно.
Преподаватель Тартуского университета, экономист Марк Канчуков.
  • Преподаватель Тартуского университета, экономист Марк Канчуков.
  • Foto: Andrus Tennus
«В такой инфляционной среде, в которой мы находимся – и на самом деле уже довольно давно – любые сбережения или игра с идеей, что удастся сберечь деньги, это иллюзия. Взносами во вторую пенсионную ступень человек не обеспечит в будущем какой-то уровень жизни», – заявил Парвел Пруунсильд в интервью ERR.
«Инвестиции в пенсии – долгосрочный проект, не меньше, чем на двадцать лет, – возражает ему Марк Канчуков. – Периоды высокой инфляции действительно бывают, но они как правило краткосрочные. И практика показывает, что фонды, инвестирующие в акции, инфляцию в долгосрочной перспективе бьют».
Уточнение «инвестирующие в акции» сделано не случайно: по мнению Канчукова, фонды, которые этого не делают (например, если они инвестируют только в облигации), действительно могут инфляции проиграть.

Статья продолжается после рекламы

«Я бы рекомендовал выбирать фонды, которые инвестируют в акции развитых стран. Потому что у них высокая информационная эффективность – это означает, что как правило, они продаются по справедливой цене. В акциях развивающихся стран это не так: они часто либо переоценены, либо недооценены. Это позволяет иной раз больше заработать, но и риски выше», – говорит экономист.
Он также рекомендует обращать внимание на то, является ли фонд пассивно или активно управляемым. «В случае пассивно управляемых фондов вы можете лучше прогнозировать, какими будут расходы на управление. К тому же, в среднем они показывают лучшую доходность, чем активные», – советует экономист.
«В общем, глупость Пруунсильд сказал, – резюмировал Канчуков. – Мне одного заголовка его интервью было достаточно, чтобы понять, что все не так».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 03.06.25, 13:49
Дмитрий Фефилов: в споре о целесообразности II ступени мы говорим не о том
Разговоры о второй пенсионной ступени не утихают. И, очевидно, чем ближе выборы, тем громче будут заявления, тем ярче примеры. Но нынешняя дискуссия идет в ключе, где достигнуть согласия невозможно. Мы сравниваем не то и спорим не о том, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
Mнения
  • 30.05.25, 16:36
Делов-то: невинные реформисты, вопрос пенсий не раскрыт
Рост налогов эстонской экономике пока не помогает. Быть может, экономика неправильная? Или дело в чем-то другом? Система сдержек и противовесов – штука необходимая, но инструкция к ней, похоже, у всех разная. Копить или не копить на пенсию? Если ненароком взяли да накопили, то остерегайтесь мошенников. Об этом и другом слушайте в подкасте «Делов-то!».
Эпицентр
  • 28.05.24, 11:18
Тайные исследования. Институт Парвела Пруунсильда предоставляет «Отечеству» необходимую информацию
На виду у всех, но тем не менее втайне – институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut), распространяющий консервативные взгляды, проводит секретные опросы, которые помогают партии «Отечество» формировать политический курс.
Новости
  • 15.01.25, 17:06
Спонсор и политик «Отечества» стал журналистом в Postimees
Преподаватель журналистики: это плохой знак
Активный спонсор и член совета партии «Отечество» Ахти Калликорм недавно начал работать редактором в издании Postimees.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 03.06.25, 06:00
«Думала, такие рабочие места есть только в Китае»
2
Новости
  • 03.06.25, 10:59
Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции
3
Биржа
  • 02.06.25, 11:46
Облигации Eesti Energia были переподписаны в девять раз
4
Mнения
  • 03.06.25, 13:49
Дмитрий Фефилов: в споре о целесообразности II ступени мы говорим не о том
5
Новости
  • 03.06.25, 08:55
Сосед требует через суд покоя от мельницы Tartu Mill
План расширения производителя муки зависит от результата судебной тяжбы
6
Новости
  • 03.06.25, 13:38
Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности

Последние новости

Новости
  • 04.06.25, 14:50
Суд сократил штраф Olerex с шести миллионов до 900 тысяч евро
Новости
  • 04.06.25, 14:45
Работы эстонского художника отправятся на Луну и в космос
Новости
  • 04.06.25, 14:38
Суд присудил обвиняемым по делу Tallinna Sadam почти миллион евро
Новости
  • 04.06.25, 13:31
Lux Express выходит на финский рынок
Новости
  • 04.06.25, 12:51
Enery обещает построить ветряной парк в Ида-Вирумаа за два года
Новости
  • 04.06.25, 10:54
Scoro завершает проект четырехдневной рабочей недели и сокращает персонал. «Трудное, но необходимое решение»
Новости
  • 04.06.25, 10:22
Марк Канчуков: Парвел Пруунсильд сказал о второй пенсионной ступени глупость
Новости
  • 04.06.25, 09:47
Пошлины США на сталь и алюминий выросли до 50%

Сейчас в фокусе

Соискателей работы в таллиннский офис на Осмуссааре, 8 зовут от имени Staffrent, но трудоустроить могут в совсем другую компанию.
Эпицентр
  • 03.06.25, 06:00
«Думала, такие рабочие места есть только в Китае»
Предприниматель Олег Гросс.
Новости
  • 03.06.25, 10:59
Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции
Разные риски двух пенсионных ступеней делают из них два прекрасных инструмента для диверсификации.
Mнения
  • 03.06.25, 13:49
Дмитрий Фефилов: в споре о целесообразности II ступени мы говорим не о том
Семь лет назад переехавший на участок по соседству с Tartu Mill Яак Лайнесте рассказал, что, исходя из общей планировки города, он думал, что предприятие должно будет перенести производство за его пределы. Однако теперь выяснилось, что это не так.
Новости
  • 03.06.25, 08:55
Сосед требует через суд покоя от мельницы Tartu Mill
План расширения производителя муки зависит от результата судебной тяжбы
Терминал Gunvor в порту Усть-Луга.
Новости
  • 03.06.25, 13:38
Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности
Магазин IKEA. Фото иллюстративное.
Новости
  • 03.06.25, 17:21
IKEA стала бесспорным лидером рынка, один из конкурентов погряз в убытках
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
Биржа
  • 02.06.25, 12:39
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025