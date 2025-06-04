Марк Канчуков: Парвел Пруунсильд сказал о второй пенсионной ступени глупость

Владелец Bigbank Парвел Пруунсильд заявил,
что в условиях нынешней высокой инфляции ни один пенсионный фонд второй ступени не сможет ее опередить, поэтому предприниматель советует забрать оттуда деньги. По мнению экономиста Тартуского университета Марка Канчукова, это не совсем верно.
- Преподаватель Тартуского университета, экономист Марк Канчуков.
- Foto: Andrus Tennus
«В такой инфляционной среде, в которой мы находимся – и на самом деле уже довольно давно – любые сбережения или игра с идеей, что удастся сберечь деньги, это иллюзия. Взносами во вторую пенсионную ступень человек не обеспечит в будущем какой-то уровень жизни», – заявил Парвел Пруунсильд в интервью ERR.
«Инвестиции в пенсии – долгосрочный проект, не меньше, чем на двадцать лет, – возражает ему Марк Канчуков. – Периоды высокой инфляции действительно бывают, но они как правило краткосрочные. И практика показывает, что фонды, инвестирующие в акции, инфляцию в долгосрочной перспективе бьют».
Уточнение «инвестирующие в акции» сделано не случайно: по мнению Канчукова, фонды, которые этого не делают (например, если они инвестируют только в облигации), действительно могут инфляции проиграть.
Статья продолжается после рекламы
«Я бы рекомендовал выбирать фонды, которые инвестируют в акции развитых стран. Потому что у них высокая информационная эффективность – это означает, что как правило, они продаются по справедливой цене. В акциях развивающихся стран это не так: они часто либо переоценены, либо недооценены. Это позволяет иной раз больше заработать, но и риски выше», – говорит экономист.
Он также рекомендует обращать внимание на то, является ли фонд пассивно или активно управляемым. «В случае пассивно управляемых фондов вы можете лучше прогнозировать, какими будут расходы на управление. К тому же, в среднем они показывают лучшую доходность, чем активные», – советует экономист.
«В общем, глупость Пруунсильд сказал, – резюмировал Канчуков. – Мне одного заголовка его интервью было достаточно, чтобы понять, что все не так».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Разговоры о второй пенсионной ступени не утихают. И, очевидно, чем ближе выборы, тем громче будут заявления, тем ярче примеры. Но нынешняя дискуссия идет в ключе, где достигнуть согласия невозможно. Мы сравниваем не то и спорим не о том, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
Рост налогов эстонской экономике пока не помогает. Быть может, экономика неправильная? Или дело в чем-то другом? Система сдержек и противовесов – штука необходимая, но инструкция к ней, похоже, у всех разная. Копить или не копить на пенсию? Если ненароком взяли да накопили, то остерегайтесь мошенников. Об этом и другом слушайте в подкасте «Делов-то!».
На виду у всех, но тем не менее втайне – институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut), распространяющий консервативные взгляды, проводит секретные опросы, которые помогают партии «Отечество» формировать политический курс.
Преподаватель журналистики: это плохой знак
Активный спонсор и член совета партии «Отечество» Ахти Калликорм недавно начал работать редактором в издании Postimees.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.