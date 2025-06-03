Назад 03.06.25, 13:49 Дмитрий Фефилов: в споре о целесообразности II ступени мы говорим не о том Разговоры о второй пенсионной ступени не утихают. И, очевидно, чем ближе выборы, тем громче будут заявления, тем ярче примеры. Но нынешняя дискуссия идет в ключе, где достигнуть согласия невозможно. Мы сравниваем не то и спорим не о том, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Разные риски двух пенсионных ступеней делают из них два прекрасных инструмента для диверсификации.

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Когда речь заходит о II пенсионной ступени, аргументы так или иначе сводятся к тому, насколько она лучше I ступени и сможет ли она улучшить положение пенсионера.

Это логично и типично переживать о доходности накоплений, но не менее типично упускать из вида риски, связанные с любыми из них.

Разумеется, оба лагеря «за» и «против» II ступени озвучивают некоторые из них. Первые говорят, что без второй ступени человека ожидает нищенская пенсия. Противники же любят указывать на жадные фонды с плохой доходностью, которые неспособны даже побить инфляцию.

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Первым можно заметить, что нищенскую пенсию даже вторая ступень не спасет. Вторым, что им не стоит ориентироваться лишь на свой неудачный опыт, а смотреть статистику, из которой следует, что пенсионные фонды инфляцию немного, но опережают. И, тем не менее, оба лагеря в своих спорах как будто не замечают самый важный элемент разумного накопления и инвестирования – диверсификацию. Не клади яйца в одну корзину Диверсификация позволяет не только увеличивать доходность, но и снижать риски. Экономист Гарри Марковиц доказал это, за что получил Нобелевскую премию. В мире финансов диверсификацию считают той редкой возможностью (money on the table), которая позволяет «бесплатно» достигать оптимального соотношения риска и доходности. Несомненно, опытным инвесторам и предпринимателям хорошо знакомо правило не держать яйца в одной корзине, а диверсифицировать активы и риски. Поэтому от них особенно странно слышать, – тем более, сами они имеют несколько таких корзин, – призывы отказаться от второй ступени. Ведь она никогда не обещала золотые горы и безбедную пенсию – это всегда было и остается прибавкой к основной государственной. Куда более важно, что II ступень дает возможность разнообразить свой пенсионный портфель. Риски II ступени Горячие новости 30.05.25, 17:05 Специальная планировка миллиардного завода утверждена. VKG начинает поиск инвесторов по всему миру 28.05.25, 17:15 Как освободиться от кредита, взятого мошенниками на ваше имя? 31.05.25, 11:14 Предпринимателя Олега Сынаялга проводили в последний путь KM 30.05.25, 14:33 Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

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Вторая ступень имеет свои риски. Можно, ориентируясь на показатели прошлого, смело утверждать, что пенсионные фонды едва ли сильно увеличат вложенный капитал, но они точно хорошо его сохраняют. То есть рассчитывать на большую прибыль не стоит, но как минимум накопленный вами капитал сохранит свою покупательскую способность.

Поэтому, – и это следует повторить еще раз, – одной лишь II ступени недостаточно, чтобы превратить вашу маленькую пенсию в большую!

Но, как и в случае с любыми показателями прошлого, мы не можем быть уверенными, что так оно будет и в будущем. Структура пенсионных фондов надежна и консервативна, поэтому потерять все деньги в таких фондах едва ли возможно. Однако фонды могут показывать плохую доходность, из-за чего есть реальная вероятность потерять часть накоплений. Пример зеленого фонда LHV – один из недавних, но вряд ли последний пример такой вероятности.

Риски I ступени

Деньги во вторую ступень поступают из двух источников: 4% из I ступени + 2% (а с этого года также по выбору 4% или 6%) человек докладывает из своей зарплаты.

Противники II ступени справедливо замечают, что таким образом размер государственной пенсии уменьшается. То, что эта разница оседает во II ступени, они не считают аргументом, поскольку фонды, где эти деньги в дальнейшем накапливаются, приносят, по их мнению, более низкую доходность.

Действительно, исторически индексация государственной пенсии (pensioniindeks) увеличивала стоимость накопленных паев в I ступени быстрее, чем была доходность фондов II ступени. Но нужно учесть два нюанса.

Прошлая индексация, как и доходность, не гарантирует того же результата в будущем. Можно возразить, что I ступень обеспечена государством. Но, например, еще недавно размер выплат из первой ступени полностью рассчитывался на базе уплаченного социального налога, а с 2021 года государство ввело в расчеты солидарный пай , в результате чего будущая пенсия тех, чья зарплата превышает среднюю, будет меньше. Гарантия осталась, но условия изменились.

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Более того, еще недавно политики обсуждали идею приостановки индексации пенсий (индексацию необлагаемого пенсионного минимума, кстати, заморозили).

Читать еще 20.03.25, 12:39 Кристина Каллас: необходимо пересмотреть индексацию пенсий Иногда звучат идеи привязать размер пенсии к количеству детей в семье или полностью переложить эту обязанность с государственных на плечи отпрысков. Как бы утопично сегодня эти высказывания ни звучали, но это все создает большую неопределенность, которая порождает риски. Второй нюанс – накопления из I ступени на счет человека начнут поступать только после его выхода на пенсию. Более того, они будут поступать небольшими ежемесячными платежами. И если человек не дожил до пенсии или прожил на пенсии лишь несколько лет, то все его накопления аннулируются. В итоге, какой бы хорошей индексация ни была, в этом случае огромные накопления всей жизни просто исчезнут. И в отличие от II ступени, их даже нельзя передать по наследству. Представляете, что было бы, если бы мы видели в деньгах, сколько у нас накоплено в I ступени? Полагаю, все споры о II ступени быстро сошли бы на нет. По моим расчетам , для того, чтобы I ступень оказалась более выгодной инвестицией, чем II, на пенсии нужно прожить минимум 20 лет. Но с учетом постоянного увеличения возраста выхода на пенсию, с каждым годом это все больше кажется невыполнимой миссией. Глобальные риски На фоне мировых треволнений все больше возникает вопросов, что случится с накоплениями, если произойдет худшее. Вряд ли кто-то сегодня может дать точный ответ на этот вопрос, поскольку потенциальных сценариев таких событий очень много.

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Но нужно понимать, что в случае глобальных изменений деньги II ступени менее обезличены, чем накопления в I ступени, так как это реальные деньги, которые принадлежат вам. Более того, большая часть денег фондов II ступени инвестирована в зарубежные активы и физически находится за пределами Эстонии. Но, разумеется, все это не является стопроцентной гарантией.

В любом случае такой же неизвестностью окутано то, что в таких ситуациях будет происходить с государственной пенсией и накопленными в ней паях.

Поэтому в случае больших изменений риски обеих ступеней сложно определить и оценить. И в этом плане любые аргументы в пользу одной или другой ступени будут оставаться на уровне спекуляций.

Не недостаток, а преимущество

Несмотря на общую цель обеих ступеней (улучшить финансовое положение пенсионера) сам процесс ее достижения отличается: в случае I ступени размер накоплений зависит от уплаченных налогов и индексации, в случае II – в некоторой степени от уплаченных налогов, от личного взноса и доходности фондов. Благодаря этому риски в обоих случаях в значительной степени отличаются: в случае с I ступенью главными рисками являются политический произвол и продолжительность жизни человека, в случае со II ступенью – доходность фондов.

Таким образом мы получаем два инструмента, чьи риски практически не коррелируют, и это прекрасная возможность для диверсификации. Яйца оказываются в корзинах, которые подвержены разным рискам.

Выходит, что мы говорим о двух весьма разных инструментах, и сравнивать их не имеет смысла. Как раз наоборот – в их различии и заключается их преимущество.

И не будем забывать, что мы перекладываем из I во II ступень всего лишь 4%. Так что если и спорить, то о том, не стоит ли увеличить этот процент.