Назад 05.06.25, 06:00 Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна С июля вступит в силу поправка к Закону о дорожном движении, запрещающая стоянку на тротуаре для разгрузки товара. Владельцы небольших магазинов и кафе в центре Таллинна с перспективой свыклись, в то же время логистическую альтернативу нашли для себя не все.

На Пярнуском шоссе припарковаться возле магазина проблематично уже сейчас.

Foto: Liis Treimann

Законопроект, который Рийгикогу принял еще прошлым летом, вступил в силу на шесть месяцев позже изначально запланированного срока – на перепланировку поставок у предпринимателей было чуть больше года. Пункт 6 § 20 закона о дорожном движении, который все еще действует до конца июня, парковку для разгрузки товара лишь регулировал, обязывая водителя оставлять для пешеходов свободными минимум полтора метра тротуара. Теперь же, с 1 июля, останавливаться в пешеходной зоне поставщикам и курьерам будет запрещено совсем.

Каждый второй клиент жалуется на парковку

Тротуары теперь полностью отданы пешеходам, что должно увеличить их безопасность. Вдобавок город уделяет внимание развитию велосипедной инфраструктуры, что местами влечет за собой сокращение парковочных мест. Поставщикам магазинов и курьерам придется искать обходные логистические пути. Так, магазин товаров для взрослых и женского белья Ulakas Kaunitar на улице Роозикрантси фактически остался без места для остановки транспорта из-за строительства новой велопарковки.

Сама улица Роозикрантси, где находятся Ulakas Kaunitar и другие небольшие магазинчики, всегда с точки зрения парковки была сложной, но за последний год остановиться здесь на автомобиле стало практически невозможно, свидетельствует владелица магазина Кирки Кубри.

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Многие малые предприятия – магазины, кафе, рестораны – уже закрылись за последнее время, и совершенно очевидно, что и дальше эта тенденция будет сохраняться. Кирки Кубри владелица магазина Ulakas Kaunitar «Прямо перед нашим магазином просто убрали четыре парковочных места и поставили столбики, к которым можно пристегивать велосипеды. Учитывая эстонский климат, велосипедный сезон здесь долгим не бывает, то же самое и с пешими прогулками: погода просто не позволяет», – замечает предпринимательница. По ее мнению, местный житель с куда большей вероятностью предпочтет поехать по делам на машине, а если туда, куда он направляется, добираться неудобно или на месте невозможно припарковаться, велика вероятность, что клиент просто поедет в другое заведение. «Многие малые предприятия – магазины, кафе, рестораны – уже закрылись за последнее время и совершенно очевидно, что и дальше эта тенденция будет сохраняться. У нас каждый второй клиент отмечает, какие неудобные правила парковки возле магазина», – признается Кубри. Уведомлений об изменениях правил парковки предприниматели и руководители заведений, с которыми пообщался репортер ДВ, по их словам, не получали. Работник одного из ресторанов в Старом городе поблагодарил журналиста за оповещение о новом регламенте парковки, в заведении о нем не знали. Горячие новости 03.06.25, 10:59 Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции 03.06.25, 06:00 «Думала, такие рабочие места есть только в Китае» 02.06.25, 08:52 «Видимо, никто не верил». Windoor одержала победу в споре десятилетия Суд постановил выплатить компании около 50 млн евро KM 20.05.25, 11:56 Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

В Старом городе парковаться негде.

Foto: Семен Киржнер

Одно место на шесть магазинов

Нашлись и те, кто перемены, скорее, одобряет. Так, например, управляющий ресторана NOK NOK на улице Вана-Пости Руслан Вихерпуу говорит, что парковки у дверей у них не было и раньше, а увеличению безопасности пешеходов он только рад.

«Нас в ресторане NOK NOK это коснется не сильно, проезд на улице Вана-Пости и так был для автомобилей по большей части запрещен: до десяти утра ездить можно, а после улица предназначена лишь для пешеходов. Поставщики, которые работают по утрам, с этим новым ограничением должны будут считаться, а парковаться для разгрузки продуктов вероятно придется на автомобильной полосе. Это, конечно, может немного затруднить движение и потребовать от остальных участников движения терпения», – говорит он.

Читать еще 31.10.24, 09:19 Часть бизнеса на Пярнуском шоссе вымирает, другая процветает. «Здесь нечего приукрашивать!» «С другой стороны, вступающее в силу изменение обеспечит спокойствие и безопасность пешеходов, особенно тех, например, кто передвигается с детскими колясками. В конце концов, это к лучшему, что автомобили будут оставаться в своей полосе, а пешеходы в своей», – считает Вихерпуу. Торгово-промышленная палата Эстонии еще в прошлом году поддержала законопроект, выразив в то же время обеспокоенность возможностью работы в прежнем режиме сервисов доставки и самих курьеров. Именно из-за беспокойства палаты вступление закона в силу было отложено на полгода. Организация остановки на местах – будь то в виде парковочных мест, островков безопасности или возможности заехать во двор – ложится на местные самоуправления. На улице Роозикрантси такого решения найдено не было.

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Для Ulakas Kaunitar, а также их соседей – пиццерии, трех продуктовых магазинов и двух магазинов одежды – отведено ровно одно парковочное место. Остановиться на проезжей части невозможно: напротив расположилась школа, по улице ходят дети. Владелец одного из продуктовых магазинов анонимно поделился с корреспондентом историей, которая едва не обернулась для магазина штрафом: одна из родительниц написала заявление в полицию, увидев, как предприниматель, чтобы выгрузить несколько ящиков с продуктами, на несколько минут перекрыл ворота, ведущие во двор жилого дома. В полиции к правонарушению отнеслись снисходительно и попросили впредь находить другое место для остановки.

Запрет на курение тоже поначалу возмущал

«Погрузка товара – это же не только про то, чтобы его доставить в магазин», – говорит владелица магазина Ulakas Kaunitar Кирки Кубри. Она замечает, что большинство предприятий в центре города так или иначе доставляют свой товар через Bolt и Wolt: поток курьеров, которые должны забирать и доставлять заказы, практически непрерывен. «Перед нашим магазином сейчас есть ровно одно место, где можно остановиться, чтобы забрать заказ, не нарушая при этом правил парковки, но, поскольку количество мест, где можно оставить машину, в городе непрерывно сокращается, оно почти всегда занято. Там не паркуются курьеры, там паркуются обычные автомобилисты, – констатирует она. – Пярнуское шоссе и многие другие места сделаны принципиально непригодными для загрузки и разгрузки товара».

Велосипедам везде у нас дорога, машинам - отнюдь не почет. Так выглядит парковка около магазина Кирки Кубри.

Foto: Семен Киржнер

С одной стороны, по мнению Кубри, замечательно, если тротуары станут по-настоящему безопасны для пешеходов: некоторые грузчики действительно ведут себя агрессивно и неосторожно по отношению к другим участникам дорожного движения. Но с другой стороны, владелица магазина считает, что прежде чем принимать такое ограничение, необходимо найти какую-то логистическую альтернативу для бизнеса. «Малый бизнес – ключ к успешной Эстонии», – говорит она.

На мой взгляд, это изменение не было задумано, чтобы над кем-то поиздеваться, здесь действительно речь идет о соображениях безопасности. Руслан Вихерпуу управляющий ресторана NOK NOK

Вместе с новыми правилами ужесточаются и штрафы за их нарушение. За неправильную парковку теперь придется отдать до 80 и 40 евро при официальном разбирательстве и письменном предупреждении соответственно. Фирмам, для которых парковочных альтернатив не найдется, придется самим искать способы решить проблему.

«На мой взгляд, это изменение не было задумано, чтобы над кем-то поиздеваться, здесь действительно речь идет о соображениях безопасности и защите пешеходов и велосипедистов», – говорит управляющий ресторана NOK NOK Руслан Вихерпуу. В то же время, он полагает, что это несомненно станет испытанием для курьеров, стремящихся оказаться как можно ближе к двери заведения, забирая заказ. «Мне кажется, выход есть всегда, его нужно просто найти, – философствует он. – Запрет на курение в ресторанах и кафе первоначально тоже ведь многим казался простым издевательством и ограничением в правах. А сегодня для всех уже, пожалуй, очевидно, что не курить в общественных местах – это вопрос соблюдения элементарной этики, нарушение которого уже кажется предосудительным».